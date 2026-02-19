Puebla vs América: Fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS para ver a las ÁGUILAS

El Clausura 2026 entra en una fase donde cada punto pesa, y el duelo Puebla vs América aparece como una prueba de carácter para ambos. Las Águilas de Jardine harán ajustes tras el Clásico Nacional ante Chivas, mientras La Franja busca aprovechar su casa para sacudir la tabla.

Más allá de la urgencia, el partido promete intensidad táctica y un ambiente caliente en el Estadio Cuauhtémoc, escenario donde históricamente América ha sabido imponer condiciones.

¿Puede América recuperar confianza en la jornada 7 del Clausura 2026?

El equipo de André Jardine necesita reencontrarse con su mejor versión ofensiva. La derrota reciente dejó dudas en la generación de juego, por lo que el posible regreso de Alejandro Zendejas podría devolver profundidad y desequilibrio por las bandas.

América suma ocho puntos y se mantiene en zona media de la clasificación, una posición que no refleja las expectativas de un plantel diseñado para pelear arriba en la Liga MX. La clave estará en recuperar presión alta y circulación rápida para romper el bloque poblano.

Puebla, por su parte, intentará cerrar espacios con un mediocampo compacto y transiciones cortas. Con apenas cinco unidades, el margen de error es mínimo y cada partido empieza a sentirse como una final anticipada.

Puebla vs América EN VIVO y GRATIS: Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Historial reciente y claves tácticas del Puebla vs América

Los antecedentes favorecen claramente a las Águilas. Puebla no derrota al América en el Cuauhtémoc desde 2018, una racha que pesa tanto en lo estadístico como en lo emocional. En los últimos diez enfrentamientos, América solo perdió uno, consolidando una tendencia que refuerza su etiqueta de favorito.

En lo táctico, el duelo pasará por la capacidad del América para encontrar espacios entre líneas y por la disciplina defensiva poblana. Si La Franja logra mantener el orden y aprovechar errores en salida, puede convertir el partido en un choque mucho más cerrado de lo previsto.

Para la afición latina en Estados Unidos, este encuentro representa una oportunidad perfecta para seguir de cerca a dos equipos con historia y tradición en el futbol mexicano, en un torneo que comienza a definir aspiraciones rumbo a la fase final.

Al final, la narrativa es clara: América necesita responder y Puebla quiere resistir. La mesa está puesta para un partido que puede marcar el rumbo inmediato de ambos.

Puebla vs América: Horario para los Estados Unidos

El encuentro se disputará el viernes 20 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc a las 9:06 PM CT, 10:06 PM ET y 7:06 PM PT, horario ideal para cerrar la semana con futbol de alto voltaje.