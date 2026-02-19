André Jardine hará un ajuste en el mediocampo y muchos creen que sería la estrategia que los sacará del hoyo

Luego de que el Piojo Herrera opinó sobre el trabajo de André Jardine en Club América y en medio de las tensiones por los malos resultados, el director técnico brasileño se propuso a hacer un ajuste en el mediocampo. Resulta que algunos fanáticos coinciden en que sería la estrategia ideal para sacar a las Águilas del hoyo en el que se encuentran.

En este Clausura 2026 el América no levanta cabeza y Henry Martin recibiría una oferta altísima de la MLS en medio de las polémicas con Jardine. Al margen de todo eso, el cambio se daría en la mitad de la cancha. Es que el DT metería en el 11 inicial a los 3 futbolistas brasileños que tiene en la plantilla. El entrenador confía al máximo en sus compatriotas.

André Jardine dispuso un mediocampo brasileño en el Club América

Distintos reportes de sitios partidarios del América sostienen que André Jardine alinearía en su equipo titular a Rodrigo Dourado, Vinícius Lima y Raphael Veiga, los refuerzos para este Clausura 2026. Así, se enfrentaría a Puebla en el estadio del Cuauhtémoc con la totalidad de la mitad del terreno de juego compuesta por jugadores de Brasil, el país del entrenador.

TE PUEDE INTERESAR:



Los posibles sacrificados en el esquema de Jardine para enfrentar a Puebla serían nada menos que Erick Sánchez y Jonathan Dos Santos, quienes vienen mostrando buenos rendimientos a pesar de que América no está encontrando su mejor versión y que ha perdido varios partidos, incluyendo el Clásico Nacional ante Chivas de Guadalajara.

|Instagram @clubamerica

André Jardine sabe que América debe mejorar en el Clausura 2026

Las Águilas de Coapa tienen su pico enterrado en el hoyo, no pueden salir del Nido, no levantan vuelo. El equipo de André Jardine acumula solo 8 puntos en 6 jornadas y apenas consiguió marcar 3 goles, lo que los ubica como el peor equipo ofensivo del Clausura 2026. De todos modos, los ajustes se darán en el mediocampo.

Las Chivas le dieron un golpe al América que los acerca al nocaut, pues perdieron el Clásico Nacional y están fuera de la zona de Liguilla luego de 6 fechas.

