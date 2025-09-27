Puebla 0-2 Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 27 de septiembre, partido RERPOGRAMADO de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025; marcador online y en directo

El partido de Puebla en contra de Chivas se disputa este sábado 27 de septiembre, luego de haberse postergado un día por el drama ocurrido en el Viernes Botanero por la lluvia, la tormenta eléctrica y la situación de la cancha.

Por el aguacero que cayó en el Estadio Cuauhtémoc en la Jornada 11, es que ahora los equipos lucen listos para enfrentarse. Por un lado está un equipo de Puebla que se ha visto en mejoras con Hernán Cristante pero que no logra sumar puntos para dejar el fondo de la tabla.

Por el otro está el equipo de Chivas, que está en el lugar 11 del certamen y que quieren pisar el acelerador para meterse en los últimos juegos directo a la Liguilla del futbol mexicano, para ello este partido es fundamental.

La lluvia, el protagonista del Puebla VS Chivas

En el Cuauhtémoc, la lluvia entorpeció el juego de Camoteros y rojiblancos, pues el viernes sotanero a las 9:00 PM tuvo que haberse jugado este encuentro, pero la lluvia que comenzó dos o tres horas antes lo impidió.

Hora y media después, cerca de las 11 de la noche se decidió que no se podía jugar y se anunció su postergación para este viernes.

Sin embargo, en Puebla sigue lloviendo, la cancha está en malas condiciones por este factor y vuelve a aparecer el escenario preocupante de una posible suspensión y del mismo modo, se recuerda que en el reglamente se sostiene que antes de las 11:00 PM puede arrancar el juego y no después de ese horario.

