Puebla 0-2 Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 27 de septiembre, partido RERPOGRAMADO de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025; marcador online y en directo
Puebla se enfrenta vs Chivas en un encuentro que se ha venido postergando por el tema del mal clima; el drama en la Jornada 11 sigue este sábado con la aparición del Rebaño por Azteca Deportes.
El partido de Puebla en contra de Chivas se disputa este sábado 27 de septiembre, luego de haberse postergado un día por el drama ocurrido en el Viernes Botanero por la lluvia, la tormenta eléctrica y la situación de la cancha.
Por el aguacero que cayó en el Estadio Cuauhtémoc en la Jornada 11, es que ahora los equipos lucen listos para enfrentarse. Por un lado está un equipo de Puebla que se ha visto en mejoras con Hernán Cristante pero que no logra sumar puntos para dejar el fondo de la tabla.
Por el otro está el equipo de Chivas, que está en el lugar 11 del certamen y que quieren pisar el acelerador para meterse en los últimos juegos directo a la Liguilla del futbol mexicano, para ello este partido es fundamental.
La lluvia, el protagonista del Puebla VS Chivas
En el Cuauhtémoc, la lluvia entorpeció el juego de Camoteros y rojiblancos, pues el viernes sotanero a las 9:00 PM tuvo que haberse jugado este encuentro, pero la lluvia que comenzó dos o tres horas antes lo impidió.
Hora y media después, cerca de las 11 de la noche se decidió que no se podía jugar y se anunció su postergación para este viernes.
Sin embargo, en Puebla sigue lloviendo, la cancha está en malas condiciones por este factor y vuelve a aparecer el escenario preocupante de una posible suspensión y del mismo modo, se recuerda que en el reglamente se sostiene que antes de las 11:00 PM puede arrancar el juego y no después de ese horario.
Llueve en Puebla y se mantienen las afectaciones en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.— VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) September 27, 2025
Veremos si es que arranca a las 5 pm como está programado. De lo contrario, como ayer, máximo a las 11 pm podría iniciar. pic.twitter.com/Aqfv9OskLZ
Puebla vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 11
¡GOOOOL! Otras vez las Chivas, con otra gran anotación ahota de Omar Govea
Al minuto 11', Omar Govea disparó de lejos y contando con la complicidad de la lluvia, logró poner el 2-0 en la cancha del Cuauhtémoc. Así el Rebaño en 12 minutos lo está ganando y dominando.
11' 😱 ¡OTRO GOLAZO DE LAS CHIVAS PARA DUPLICAR LA VENTAJA! 🔥— CHIVAS (@Chivas) September 27, 2025
¡QUÉ ZAPATAZO DE OMAR GOVEA PARA MANDARLA A GUARDAR! ¡VAMOOOOOS! 👊🏻
🇦🇹 Puebla 0-2 CHIVAS 🇦🇹 pic.twitter.com/5KYgHWBzHd
¡GOOOOOL! Bryan González marca el gol del torneo, una gran tijera para poner arriba a las Chivas
El gol que bien podría ser al anotación del torneo, lo marcó Bryan González al minuto 6', el Puebla ante Chivas. El jugador midió bien el balón y soltó una tijera impresionante para poner arriba a los rojiblancos.
5' ¡GOOOOOLAAAAAAAZO DE LAS CHIVAAAAAAAS! 🔥— CHIVAS (@Chivas) September 27, 2025
¡BRYAN GONZÁLEZ CON UNA HERMOSA TIJERA! ¡QUÉ ASISTENCIA DE LEDEZMA! 🐐
🇦🇹 Puebla 0-1 CHIVAS 🇦🇹 pic.twitter.com/lzb89boyIV
Arranca Puebla vs Chivas
El 🔵⚪️ es sinónimo de tradición, familia y aguante. Así que a dar todo por esta playera 🫡— Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) September 27, 2025
¡DEJEMOS EL CORAZÓN Y EL ALMA EN LA CANCHA! 💙🔥#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/Y0Ep6gZ4Ud
Puebla y su vestidor, listo para celebrar el partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Así luce el 🔵⚪️ en el Cuauhtémoc, una jornada un poco distinta pero siempre con el objetivo claro 😎— Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) September 27, 2025
Que chulada usaremos hoy, saldremos a dejarlo todo por nuestra afición que no nos deja🔥 #LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/7czEugYNaH
Chivas tiene a Luis Romo, como su jugador relevante en la cancha
🔴⚪️ Más datos de nuestro Rojiblanco con todo el #PowerMexicano 🇲🇽 pic.twitter.com/OMYzAI7g2G— CHIVAS (@Chivas) September 27, 2025
Así calienta Chivas, encarando las condiciones de la cancha del Puebla
Chivas enfrenta al conjunto de Puebla en el Cuauhtémoc y pese a las condiciones del terreno de juego, el cuadro rojiblanco le hace frente a la situación y está listo para encarar el partido de la Jornada 11.
🔴⚪️ ¡Ni el agua nos apaga! 🔥— CHIVAS (@Chivas) September 27, 2025
👊🏻 ¡A CALENTAR MOTORES EN EL CUAUHTÉMOC! 🏟️ pic.twitter.com/ee9tmpQZrH
El partido de Liga MX Puebla vs Chivas EN VIVO
El reporte de OMAR VILLARREAL desde la cancha del Cuauhtémoc, ¿se jugará?
Omar Villarreal relata que las condiciones de la cancha no son óptimas, pero está todo pactado para que puedan jugar a las 5:00 PM
Los últimos 5 resultados de Puebla vs Chivas en Liga MX
En los últimos cinco partidos entre estas escuadras, tres los ha ganado el cuadro de Chivas y dos estocadas tienen los de Puebla.
16 abr 2025 – Chivas 1-0 Puebla
25 oct 2024 – Puebla 1-0 Chivas
7 abr 2024 – Chivas 3-2 Puebla
21 oct 2023 – Puebla 0-2 Chivas
11 mar 2023 – Puebla 1-0 Chivas
La alineación oficial de Chivas para enfrentar a Puebla
Chivas – DT: Gabriel Milito
- Portero: Raúl Rangel
Defensas:
- Miguel Gómez
- José Castillo
- Luis Romo
- Bryan González
Mediocampistas:
- Richard Ledezma
- Diego Campillo
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Santiago Sandoval
Delantero:
- Armando González
Las alineación oficial de Puebla para enfrentar a Chivas
Puebla – DT: Hernán Cristante
- Portero: Julio González
- Defensas:
- Jesús Rivas
- Efraín Orona
- Nicolás Díaz
- Fernando Monárrez
- Mediocampistas:
- Owen González
- Pablo Gamarra
- Franco Moyano
- Delanteros:
- Emiliano Gómez
- Ricardo Marín
- Raúl Castillo