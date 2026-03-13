Puebla vs Necaxa: Alineaciones del partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Comienza la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Puebla recibe a Necaxa en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, partido que vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 19:00 horas.

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Dirigidos por Alberto Espigares, el conjunto de 'La Franja' encara el compromiso en casa tras haber perdido en la Fecha 10 visitando a Pachuca. Por su parte, los 'Rayos' comandados por Martín Varini llegan al encuentro luego de perder ante Pumas en el Estadio Victoria.

La escuadra de la Angelópolis llega al partido en el lugar 10 de la tabla general con registro de 11 puntos. En casa, Puebla tiene racha de dos victorias, un empate y dos derrotas y ahora recibe a un Necaxa que como visitante tiene marca de dos triunfos y tres juegos perdidos en la presente campaña.

La última ocasión en la que Puebla y Necaxa se enfrentaron, el resultado fue favorable para el equipo de Aguascalientes ganando el partido por 1-0 en la Jornada 9 del Apertura 2025. De igual forma, la última ocasión en la que ambas escuadras chocaron en el Estadio Cuauhtémoc, el resultado fue positivo para los 'Rayos' sacando los tres puntos.

Alineaciones Puebla vs Necaxa

Puebla: Ricardo Gutiérrez, Luis Rey, Juan Vargas, Nicolás Díaz, José Pachuca. Eduardo Navarro, Iker Moreno, Edgar Guerra, Alonso Ramírez, Kevin Velasco y Emiliano Gómez.

Necaxa: Luis Unsain, Agustín Oliveros, Franco Rossano, Emilio Lara, Raúl Martínez, Kevin Gutiérrez, Daniel Leyva, Kevin Ante, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz y Tomás Badaloni.

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