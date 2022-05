Cristante: Soy un tipo de retos, este tipo de desafíos me encantan

Es oficial. Hernán Cristante fue presentado como nuevo director técnico del FC Juárez. El timonel argentino estampó la firma en su nuevo contrato que lo vincula con la institución fronteriza de cara al Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX .

Durante la conferencia de prensa que sirvió para presentar a Cristante, el ex estratega de los Gallos Blancos del Querétaro asumió el reto que implica dirigir a los Bravos del FC Juárez, después del último semestre en el que finalizó último de la tabla general y porcentual.

“Para mí es un reto, no porque estuvo el “Tuca” en los torneos pasados, sino por lo que implica esta silla, es algo que vivo, mi familia me odia por eso. Ese es el reto, no es superar a alguien que ya estuvo, sino superarme yo. Soy un tipo de retos, este tipo de desafíos me encanta”, declaró Hernán Cristante.

Con la llegada del nacido en La Plata al banquillo de los juarense se podrían esperar grandes cambios, pero él no quiere tomar ninguna decisión apresurada y analizará bien las opciones que tiene dentro de su plantilla.

“Estamos trabajando, esto no se trata de una limpia, sino de una valoración. Todos vemos al jugador, pero hay detrás un ser humano, hay que ver porque no se dio. El trabajo es en conjunto. Se están evaluando las condiciones”, señaló el estratega argentino.

Cristante conocerá al plantel y recién ahí pensará en el Apertura

Cristante fue honesto y reconoció que le falta trabajar más con el plantel que actualmente tiene Bravos. Prácticamente la conferencia de prensa de hace unas horas fue su primer acercamiento con el FC Juárez y lo que hará inmediatamente será conocer y trabajar con sus futbolistas.

“El plantel lo conozco en papel, en videos, no soy ajeno, son el último equipo que analicé el torneo pasado. Vamos hacer la valoración de que pasó en el torneo pasado. Conozco algunos jugadores, conozco de su trayectoria y demás pero no he estado con ellos”, confesó Cristante.

