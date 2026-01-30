Puebla vs Toluca: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Regresa el Viernes Botanero. Luego de la pausa de actividad en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX por los partidos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, se reanuda el certamen local con la Jornada 4.

Este 30 de enero, Puebla recibe a Toluca en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en un compromiso que vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Alberto Espigares, el equipo de 'La Franja' encara el partido en casa tras haber perdido en la Fecha 3 frente a Cruz Azul. Del otro lado, la escuadra comandada por Antonio Mohamed llega de empatar sin goles en su visita a Tigres.

Para el duelo de esta noche, los 'Diablos Rojos' buscan mantener el invicto. Con registro de dos victorias y un juego igualado, el Toluca se ubica en el segundo puesto de la tabla general con siete puntos. Por su parte, Puebla se encuentra en el puesto 14 con marca de un triunfo y dos derrotas.

¿Qué partidos transmitirá TV Azteca en la Jornada 4 del Clausura 2026?

Al terminar el partido entre Puebla y Toluca en el Estadio Cuauhtémoc, vas a poder disfrutar de la doble cartelera del Viernes Botanero con el duelo entre los Bravos de Juárez y Cruz Azul en La Frontera.

