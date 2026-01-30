OFICIAL: Pumas anuncia BOMBAZO para el Clausura 2026

Pumas tiene un nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Efraín Juárez, un sexto elemento se suma a las altas de Juninho, Jordan Carrillo, Antonio Leone, César Garza y Robert Morales.

¿Quién es el nuevo refuerzo de Pumas?

De cara a la Jornada 4 de la presente campaña, Uriel Antuna fue anunciado como jugador del Club Universidad Nacional proveniente de Tigres. Con 28 años de edad, el extremo derecho llega a Pumas luego de haber tenido un registro de 48 partidos disputados con la escuadra de la UANL, mismos en los que tuvo marca de un gol y tres asistencias.

¡Uriel Antuna ya es auriazul! 💙💛



Bienvenido a la familia de los Pumas, Cantera y CU te reciben con los brazos abiertos 🫂#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/rvaS5KxZCc — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

A lo largo de su carrera, Antuna también fue parte de Cruz Azul, Chivas, Los Angeles Galaxy, FC Groningen y Santos Laguna, teniendo su mejor versión en el equipo de La Noria con quienes vio 111 encuentros jugados con 28 anotaciones y 14 asistencias.

En el Torneo Clausura 2026, el futbolista tiene tres compromisos disputados con Tigres en los que en dos ocasiones fue titular bajo las instrucciones de Guido Pizarro. Cabe recordar, que Uriel Antuna hizo su debut profesional con Santos precisamente en un juego ante Pumas, escuadra a la que va a defender a partir del certamen en curso.

Para la Jornada 4, Pumas recibe a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario, compromiso programado para este viernes 30 de enero en punto de las 21:00 horas. El equipo de la UNAM se ubica en el séptimo lugar de la tabla general con cinco puntos, resultado de una victoria y dos empates.

