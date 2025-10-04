¡Tiemblan los Pumas! Aaron Ramsey estaría lesionado a un par de días del partido vs Chivas

El mediocampista de Pumas, Aaron Ramsey salió lesionado del entrenamiento de este viernes de los universitarios a un par de días del partido que se vaticina cerrado ante las Chivas de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que han encendido las alarmas por la posible baja del europeo.

Si Pumas ya está en un camino pedroso y espinoso, considerando la baja reciente de Guillermo Martínez quien va al quirófano por una lesión, ahora se sumaría la del refuerzo estelar Ramsey que de a poco despega en el equipo de Efraín Juárez.

En ese contexto, el proyecto de Efraín Juárez se ha ido debilitando con los días y hasta trascendió que Pumas ya tiene en la órbita a Martín Anselmi, considerando que si los puntos no llegan para los felinos, podrían desplazarlo del puesto de entrenador.

Lo de Ramsey, de acuerdo a los reportes, arranca el jueves acusando molestias y este viernes en definitiva dejó la práctica, sin saberse si es un tema físico o un golpe.

Hasta la tarde noche del viernes no hay noticias sobre si Ramsey es baja o permanece entre los elegibles, pero la afición de Pumas y el propio equipo están alertas si podrá jugar.

Aaron Ramsey, también sería baja de su selección

Además, si Ramsey fuera baja con los Pumas, tendría impacro en Gales, pues está en la convocatoria para enfrentar a Inglaterra el próximo jueves, pues se considera ese largo viaje y la actividad física, más el partido del 13 de octubre en casa ante Bélgica.