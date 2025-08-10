En Pumas se les acaba el tiempo y al delantero que buscarían sería un examericanista

Los Pumas de la UNAM está urgidos de un centro delantero, pues el único futbolista que tienen en dicha posición es a Guillermo Martínez y no es precisamente que no le guste su accionar a Efraín Juárez, sino que quiere a un jugador que le haga competencia o que en dado caso pueda ponerlos a los dos en el campo, pero una de sus opciones es un examericanista.

Efraín Juárez pedía un delantero extranjero, pero la salida de Pedro Quispe, de los Pumas, se está complicando más de lo pensado y ahora lo único que pueden hacer es buscar en el mercado local y para sorpresa de todos, canterano del América y ex de las Chivas del Guadalajara es una de sus opciones más claras.

Crédito: Mexsport Ricardo Marín marca gol para el Puebla en la Leagues Cup 2025

Pumas necesita un delantero de manera urgente

Diversos reportes aseguran que no sólo Marín es una opción, pues también está el “Mudo” Aguirre en la lista de posibles refuerzos y la decisión la deben de cerrar en los próximos días, ya que el mercado de fichajes no tarda en terminar y si no tienen una plaza de extranjeros, su única solución está en mexicanos.

Pumas se ha logrado reforzar de buena manera para el Apertura 2025, pues se hizo de los servicios de de Aaron Ramsey, Álvaro Angulo, Pedro Vite y Keylor Navas, siendo el portero costarricense la alta que más necesitaban, pues no contaban con un portero de confianza para el campeonato y el multicampeón con el Real Madrid llegó a ocupar un lugar urgente.

Pumas quiere recuperar a Ramsey y el buen nivel

Aaron Ramsey no ha debutado, pero se espera que lo haga en las próximas fechas y pueda demostrar por qué su contratación no solamente fue por representantes o el nombre y le dé alegrías al conjunto auriazul.

Hasta el momento, los Pumas ya quedaron eliminados de la Leagues Cup y sólo se enfocarán en la Liga MX, pero hasta la Jornada 3 acumulaban una victoria y dos derrotas, producto de las malas decisiones de su juvenil portero Rodrigo Parra.