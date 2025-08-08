VIDEO: Pumas lo dejó ir gratis a Argentina y hoy pasa mucha vergüenza por su rendimiento

Pumas no ha tenido su mejor inicio de temporada y viene de quedar eliminado de la Leagues Cup 2025 tras caer ante Inter Miami en la última jornada de la fase de grupos. Sin embargo, ha renovado su plantilla para este curso 2025/26 donde le ha dejado la puerta abierta a jugadores como por ejemplo, Lisandro Magallán, quien supo ser capitán del conjunto universitario. Pero en la actualidad, el defensor pasa vergüenza en Argentina.

Resulta que Lisandro Magallán fue protagonista en la derrota de Vélez Sarsfield (su equipo) ante San Lorenzo en la Liga Argentina. Tras un despeje del portero rival, el balón se dirigió hacia la zona del defensor argentino y este cometió un grave error: dejó picar el balón. Rápidamente, el delantero rival aprovechó este tiempo para presionar y se quedó con la posesión, para luego asistir a su compañero. Cómo sucedió con Pumas, los aficionados no le perdonaron el error a Magallán.

Mexsport Lisandro Magallán pasa vergüenza en Argentina

Los aficionados de Vélez mostraron su furia en contra de Lisandro Magallán

“Cada vez que juega el burrazo de Magallán es un insulto al club”, fue lo que compartió un fanático en la red social de X, junto con el video del gol de San Lorenzo. En los comentarios, los demás aficionados de Vélez apoyaron lo dicho: “Lo de Magallán ya es cosa seria”, “Que dolor de ojos por favor este chabón”, “No hay que decirle burro, estamos insultando a esos amables animales”, descargó la afición del ‘Fortín’.

cada vez que juega el BURRAZO de Magallan es un insulto al club pic.twitter.com/eTqhVFIJFN — facuvs (@facuvs_) August 7, 2025

¿Cómo fue el paso de Lisandro Magallán por Pumas?

Lisandro Magallán llegó a Pumas para disputar el Apertura 2023 y disputó 68 partidos con la institución universitaria. Con su llegada, el argentino ordenó la defensa felina y se lo vio muy correcto, convirtiéndose en un pilar fundamental del equipo. Tras convertirse en líder del vestuario, se le otorgó el gafete de capitán, pero debido a distintas lesiones y bajones de rendimiento, su salida de Pumas no fue la esperada por el jugador ni por la afición.

¿Cuál es el valor de mercado de Lisandro Magallán en 2025?

Tras su salida de Pumas, el defensor central con pasado en Ajax y Boca Juniors mantuvo su valor de mercado: 1,5 millones de euros, según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias. Su precio más alto lo tuvo cuando jugaba para el ‘Xeneize’ en el año 2018, llegando a valer 6 millones de euros.