Pumas, amplio FAVORITO para golear al América; estos números lo comprueban

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes y llamativos que habrá a lo largo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El Clásico Capitalino entre Pumas y América finalmente ha llegado, por lo que es preciso que conozcas la razón por la que los del Pedregal parten como amplios favoritos.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Pumas llega a este compromiso como el quinto mejor equipo de la tabla general y luego de igualar ante la Máquina de Cruz Azul. América, por su parte, enfrentará este duelo después de obtener el triunfo en calidad de local ante Mazatlán por un marcador final de 2-0.

¿Por qué Pumas es amplio favorito sobre América en el Clásico Capitalino?

Fue a partir del Apertura 2011 que se unificó el sistema de clasificación a Liguilla a través de una tabla general única. Desde dicho momento a la fecha, Pumas y América se han visto las caras en un total de 29 compromisos, mismos de los cuales en 8 los universitarios llegaban en mejor posición que los azulcremas.

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Esta situación, la cual es idéntica a la que hoy en día viven ambas instituciones, permite colocar a Pumas como favorito pues, en estos ocho encuentros, los del Pedregal han salido triunfadores en cuatro ocasiones, mientras que suman tres empates y solamente una derrota frente a su rival.

Aunado a ello, vale decir que Pumas llegará a este compromiso como la segunda mejor ofensiva de la temporada y una de las mejores defensivas de la misma. De igual modo, hasta el momento solamente registra una derrota en comparación a las cuatro que su rival ha tenido en el torneo.

¿Ambos equipos podrían enfrentarse en la Liguilla del Clausura 2026?

Los números indican que tanto Pumas como América formarán parte de la Fiesta Grande del futbol mexicano considerando que en este torneo no hay Play-In. Y si ambos mantienen el futbol que han demostrado hasta ahora, no se descarta que se enfrenten en un duelo de cuartos de final o semifinal.