ÚLTIMA HORA: Pumas confirma a su segundo refuerzo para el Clausura 2026

Pumas se sigue reforzando de cara al Clausura 2026 y este sábado 20 de diciembre del 2025, confirmaron en sus redes sociales a su segundo refuerzo, el cual es el delantero brasileño Juninho.

Con su llegada, se espera que los Pumas puedan tener mayor efectividad de cara al gol con un delantero que en los últimos años ha motrado un nivel destacado.

Bem-vindo Juninho 🐾🇧🇷 Desde Brasil a Ciudad Universitaria, delantero que se integra a Pumas para reforzar el ataque. 🥅⚽️ ¡Mucho éxito y bienvenido a la familia auriazul! ⚽💙💛 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Q61D2crqhS — PUMAS (@PumasMX) December 21, 2025

Los minutos con los que llega Juninho a Pumas

Luego de varias semanas de rumores, se confirma la llegada de Juninho con el equipo universitario luego de vivir una etapa de ensueño con el Flamengo en donde tuvo pocos minutos pero logró levantar varios títulos.

Juninho a tenido minutos en 10 equipos, entre los que destacan: Flamengo y Qarabag.

En toda su carrera ha disputado 310 partidos en los que acumula 15, 616 minutos en el terreno de juego. Ha logrado marcar 70 goles y 20 asistencias. Por lo que promedia 0.22% de goles por juego.

En su etapa con Flamengo, llegó al equipo el 15 de enero del 2025, tuvo un rol más secundario entrando de cambio en casi todos los juegos. Disputó un total de 32 juegos con el equipo, acumulando 876 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado solo cuatro goles.