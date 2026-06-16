OFICIAL: Fue mundialista con su Selección y ahora llega a Pumas como refuerzo para el Apertura 2026

Los Pumas Femenil anunciaron este lunes 15 de junio a la seleccionada australiana Emily Gielnik como su nuevo refuerzo con miras al torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, quien buscará aportar con su experiencia en el conjunto universitario que buscará mejorar el desempeño de la campaña anterior.

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Pumas presenta a Emily Gielnik como su nuevo refuerzo

Los Pumas de la UNAM Femenil anunció el fichaje de Emily Gielnik quien llega procedente de las Rayadas de Monterrey buscando contribuir en el ataque del cuadro universitario.

Gielnik ya cuenta con experiencia en la Liga BBVA MX Femenil tras su paso por las Rayadas de Monterrey en donde llegó para el Apertura 2025 y disputó 25 partidos convirtiendo ocho tantos. La australiana marcó un hat trick precisamente ante su nuevo equipo en el pasado Clausura 2026.

Además de Rayadas, Gielnik también cuenta con experiencia internacional en su paso por Melbourne Victory, Aston Villa, Vittsjo, Brisbane Roar, Bayern Munich y Avaldsnes.

Desde Australia hasta Ciudad Universitaria, Emily Gielnik llega para escribir una nueva historia con nuestros colores. 🇦🇺



Experiencia, talento y hambre de competir se unen a este proyecto. 🔥⚽



👋 ¡Bienvenida a Pumas, Emily! 🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/tjtPEcgsmp — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) June 15, 2026

La delantera es también seleccionada por Australia y ha disputado la Copa Mundial de la FIFA Femenil de Francia 2019 alcanzando los Octavos de Final.

"Desde Australia hasta Ciudad Universitaria, Emily Gielnik llega para escribir una nueva historia con nuestros colores. Experiencia, talento y hambre de competir se unen a este proyecto. ¡Bienvenida a Pumas, Emily!", anunció el conjunto universitario a la jugadora de 34 años.

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