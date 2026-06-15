OFICIAL: Cruz Azul tiene una baja y ya se anunció como refuerzo de otro equipo de la Liga BBVA MX

Cruz Azul, cuyos jugadores aumentan su precio tras la Décima, también tiene algunas noticias que no son tan agradables para los fanáticos. Resulta que se confirmó una baja y en las últimas horas ya se anunció como refuerzo oficial de otro equipo de la Liga BBVA MX.

Se trata de una de las bajas de Cruz Azul para el Apertura 2026, una futbolista de apenas 20 años que ya tiene nuevo destino dentro de la Liga BBVA MX Femenil. La protagonista es Diana Salmorán quien, luego de concluir su etapa como jugadora de La Máquina, pasa a otro equipo mexicano.

Diana Salmorán cambia Cruz Azul por Puebla para el Apertura 2026

El Club Puebla Femenil anunció a la mediocampista como nueva integrante de su plantilla para el Apertura 2026 mientras continúa reforzando su plantilla. Llega procedente de Cruz Azul, club donde completó parte de su formación y dio el salto al primer equipo durante el 2025. Antes estuvo en las fuerzas básicas de Pumas.

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El emotivo mensaje con el que Diana Salmorán se despidió de Cruz Azul

La salida de la mediocampista estuvo acompañada por un mensaje publicado en sus redes sociales, donde agradeció al club celeste por la oportunidad de cumplir uno de sus objetivos profesionales y por el crecimiento que experimentó durante su estancia en la institución.

“Hoy me toca despedirme de este club, club que me abrió la puerta y me dejó lograr lo que tanto anhelaba. Me hiciste aprender de lo bueno y de lo malo, me hiciste crecer mentalmente, físicamente y como persona”, escribió Salmorán en Instagram.

Puebla le ofrece una nueva oportunidad para consolidarse

La llegada de Salmorán coincide con el proceso de reconstrucción que atraviesa Puebla Femenil bajo la dirección de Carlos Durón. En este proyecto deportivo, la mediocampista tendrá la posibilidad de sumar más minutos y pelear por un lugar importante dentro del equipo.

Con apenas 20 años, la exjugadora de Cruz Azul afrontará uno de los retos más importantes de su carrera, ahora con el objetivo de convertirse en una pieza relevante para las enfranjadas durante el Apertura 2026.

