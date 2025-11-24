ÚLTIMA HORA: Estrella del América descarta jugar el Mundial 2026

De cara al Mundial 2026 y luego de la clasificación de la Selección de Haití a la Copa del Mundo tras de 52 años de ausencia, mucho se ha hablado sobre la posible convocatoria de Allan Saint-Maximin para jugar el certamen internacional con el cuadro caribeño, no obstante, el jugador del Club América ha descartado la posibilidad de disputar el Mundial con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

“Quisiera felicitar al pueblo haitiano y a la selección nacional por esta histórica clasificación. Este es un momento importante y estoy sinceramente feliz por Haití.

“Veo que algunas personas han establecido contactos, probablemente porque soy de Guadalupe y la Guayana Francesa. Pero, para que quede claro, no hay planes ni proyectos relacionados con la selección nacional de Haití.

“Mi más sentido respeto a los jugadores haitianos que se ganaron su lugar en este Mundial. Lucharon duro por esta clasificación, y es importante no asociarlos con rumores. Mucha suerte para ellos en el Mundial…”, se lee en la cuenta de ‘X’ del delantero del Club América en un mensaje escrito en francés.

Je tiens à féliciter le peuple haïtien 🇭🇹 et la sélection nationale pour cette qualification historique 🙌🏾

C’est un moment important et je suis sincèrement content pour Haïti.



— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) November 24, 2025

Números de Saint-Maximin con el América

Desde su llegada a la Liga BBVA MX como refuerzo bomba del cuadro de Coapa, Allan Saint-Maximin tiene un registro de 12 partidos jugados con una marca de tres goles y dos asistencias.

A nivel de Selecciones Nacionales, Saint-Maximin ha sido parte de las categorías inferiores de la Selección de Francia pasando por la Sub-16 con 11 partidos y tres goles, con la Sub-17 disputando 7 juegos con cuatro anotaciones, con la Sub-20 vio siete encuentros con dos tantos y con la Sub-21 ha disputado 7 compromisos.

