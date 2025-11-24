Los partidos de Ida que transmitirá TV Azteca en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Comienza la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Con la instancia de 4tos de Final definida, Toluca se va a medir a Juárez, Tigres tiene como rival a Tijuana, Cruz Azul se enfrenta a Chivas y el América choca ante Monterrey.

Los partidos de Ida se van a jugar este miércoles y jueves 26 y 27 de noviembre, teniendo los juegos de Vuelta para el sábado y domingo 29 y 30 del mes en curso.

TV Azteca transmitirá Juárez vs Toluca

Entre los partidos de Ida de los 4tos de Final del Apertura 2025, TV Azteca te va a llevar las emociones del juego entre Juárez y Toluca. Los Bravos dirigidos por Martín Varini clasificaron por primera vez a la Liguilla tras eliminar a Pachuca en la instancia de Play-In y abren la serie ante los 'Diablos Rojos' ante su gente.

La escuadra de La Frontera recibe al cuadro Escarlata el miércoles 26 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. El partido lo vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes y posteriormente, el juego de Vuelta también lo vas a poder ver por nuestra señal. El Toluca comandado por Antonio Mohamed recibe a los Bravos el sábado 29 de noviembre a las 19:05 horas en el Estadio Nemesio Diez.

Fechas y horarios de los 4tos de Final del Apertura 2025

Partidos de Ida:

Miércoles 26 de noviembre:



Juárez vs Toluca - 19:00 Hrs.

Xolos vs Tigres - 23:00 Hrs.

Monterrey vs América - 21:05 Hrs.

Jueves 27 de noviembre:



Chivas vs Cruz Azul - 20:07 Hrs.

Partidos de Vuelta:

Sábado 29 de noviembre:



Toluca vs Juárez - 19:05 Hrs.

Tigres vs Xolos - 21:10 Hrs.

América vs Monterrey - 17:00 Hrs.

Domingo 30 de noviembre:



Cruz Azul vs Chivas - 19:00 Hrs.

