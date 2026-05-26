Pumas y su DESGARRADOR historial en finales tras perder ante Cruz Azul en CU

¿De esta no se vuelve? Pumas decepcionó a sus aficionados luego de perder la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante Cruz Azul en la cancha del Olímpico Universitario, resultado que coloca al club como una institución “perdedora” al menos, en cuanto a finales se refiere.

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Pumas comenzó el partido ganando con un gol al minuto 30 cortesía de Robert Morales; sin embargo, Cruz Azul igualó el marcador en los primeros minutos del segundo tiempo y, después, le dio la vuelta al mismo en los minutos adicionales tras un gol de media vuelta de Rodolfo Rotondi.

Pumas, ¿con más derrotas que victorias en finales?

Después de lo ocurrido el fin de semana pasado en la cancha del Olímpico Universitario, Pumas entró a la lista de los equipos que tienen más derrotas que triunfos en la historia de las finales que ha disputado en la Liga BBVA MX, un dato para nada alentador.

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Y es que, a lo largo de su historia, Pumas ha perdido un total de ocho finales; es decir, más que los siete campeonatos que suma hasta ahora. Las primeras de ellas fueron en la década de los 70’s, más específicamente en las temporadas 1977-1978 y 1978-1979, respectivamente.

En la 1984-1985 y la 1987-1988 Pumas también cayó, mientras que sus últimas tres derrotas se dieron en este milenio, más específicamente en el Apertura 2007, el Apertura 2015, el torneo Guardianes 2020 y, finalmente, el Clausura 2026 en donde cayeron nuevamente ante La Máquina.

¿Efraín Juárez seguirá al frente de Pumas?

A falta de un anuncio oficial por parte del Club Universidad, todo haría indicar que Efraín Juárez se mantendrá al frente de Pumas, al menos, para el siguiente torneo. Por tal motivo, la afición espera que la directiva concrete refuerzos de calidad para la próxima campaña.