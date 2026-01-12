El jugador de Pumas que CERRÓ sus redes sociales tras ser abucheado en el debut vs Querétaro

Los Pumas empataron a un gol ante el Querétaro en el arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, la afición universitaria expresó su inconformidad con el accionar del equipo, pero especialmente con la actuación de José Caicedo, quien fue duramente criticado al momento de abandonar la cancha.

José Caicedo cierra sus redes sociales tras abucheos de afición de Pumas

El colombiano José Caicedo ingresó de cambio en la segunda mitad, pero al momento de entrar a la cancha por Pedro Vite fue recibido con abucheos por parte de los aficionados de Pumas y las recriminaciones continuaron luego de que el colombiano participara activamente en la anotación del Querétaro tras perder un balón en la salida.

Luego del silbatazo final, los aficionados auriazules despidieron a Caicedo con recriminaciones y abucheos, por lo que el colombiano eliminó su cuenta de Instagram ante el acoso que se trasladó a las redes sociales.

Y es que en las plataformas digitales los aficionados de Pumas expresaron su descontento con la actuación del jugador, quien fue un titular recurrente en el pasado Apertura 2025 a pesar de no ser del agrado de los seguidores auriazules.

Para el arranque de este Clausura 2026, Caicedo inició en la banca; sin embargo, Efraín Juárez decidió darle minutos ingresando de cambio al 67', con los Pumas arriba en el marcador, pero unos instantes después de su entrada cometió el error que le costó la victoria al cuadro universitario.

