Los OSOS de Keylor Navas que condenaron la eliminación de Pumas en el Play In

Haber jugado dos partidos en menos 48 horas pudo haber condicionado el rendimiento de Keylor Navas con los Pumas, que este jueves 20 de noviembre consumaron su eliminación del torneo Apertura 2025 tras caer en Play In ante Pachuca con dos anotaciones en las que el guardameta costarricense pudo haber hecho algo más.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMO MOMENTO! Pumas dejará ir a una de sus figuras al final del Apertura 2025, pese a cumplir los objetivos

Chivas y Armando González en total sintonía | ¿Nuevo referente rojiblanco?

Keylor Navas y los errores que le costaron a Pumas su eliminación

Keylor Navas y los Pumas no tuvieron la mejor de las noches este jueves y al menos dos de los goles de Pachuca podrían tener complicidad del portero costarricense.

Si bien, el primero del encuentro fue un golazo de Enner Valencia en donde el portero de Pumas poco tenía que hacer, el segundo tanto de Kenedy va directo a su posición y no alcanza a reaccionar para despejar el esférico, aunque también es cierto que el remate lleva mucha potencia.

En el tercer gol, Navas tiene mayor responsabilidad ya que el disparo va a primer poste, mismo que cubría el guardameta; sin embargo, es sorprendido por la intensión del brasileño.

Los Pumas tuvieron reacción a través de Pedro Vite, pero no fue suficiente para reaccionar y terminaron por quedar eliminados de la Liguilla tras su derrota ante los Tuzos.

Semana de pesadilla para Keylor Navas

Keylor Navas disputó dos partidos en menos de 48 horas y en ambos sufrió eliminaciones dolorosas. El guardameta jugó la Eliminatoria Mundialista de Concacaf con su selección, pero no pudo consumar el pase al Mundial 2026 tras empatar sin goles frente a Honduras.

Navas regresó de inmediato a México y tras concentrar con Pumas sufrió una segunda eliminación esta misma semana, esta vez con los Universitarios que lo deja fuera de la Liguilla del Apertura 2025.

Te puede interesar: Futbolista mexicano Sub-20 destaca en un listado de jóvenes latinoamericanos; juega para uno de los 4 grandes

