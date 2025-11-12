Pumas define el futuro de JJ Macías luego de la grave lesión

Pumas confirmó que renovará el contrato de José Juan Macías por un año más pese a la grave lesión que sufrió en la última jornada de la fase regular del Apertura 2025 contra Cruz Azul, una decisión que el club presenta como un gesto de respaldo al delantero y un compromiso con su recuperación. Fuentes cercanas al club informaron que la dirigencia auriazul acordó extender el vínculo del jugador aun cuando los estudios médicos confirmaron una lesión de consideración en la rodilla.

La lesión, reportada oficialmente como ruptura del ligamento cruzado anterior junto con afectación del ligamento colateral medial y daño en el menisco medial, obligará a JJ Macías a pasar por cirugía y a afrontar un proceso de rehabilitación que los especialistas estiman en alrededor de nueve meses. Esa duración implicaría que el atacante se perdería lo que resta del Apertura 2025, el Clausura 2026 completo y gran parte del Apertura 2026, por lo que la renovación adquiere además un componente humano y de confianza institucional.

En el club ven la renovación como una forma de no dejar “solo” al jugador en un momento crítico de su carrera; desde la directiva hasta el cuerpo técnico resaltaron que la idea es acompañar la recuperación médica y mantener la relación contractual para facilitar el proceso de rehabilitación y su regreso a la actividad con la menor presión posible. La extensión del contrato también responde a cláusulas y acuerdos previos vinculados al aporte del futbolista desde su llegada al plantel.

¿Cómo afectará la lesión de JJ Macías a los Pumas en el resto del 2025?

Deportivamente, la baja de Macías obliga a Pumas a reconfigurar su ofensiva para el Play-In y la Liguilla; el entrenador y el área deportiva deberán buscar alternativas internas y quizá mirar a la cantera para cubrir la ausencia de un referente en la zona de ataque. No obstante, fuentes consultadas destacan que la decisión de renovar busca, además, preservar la estabilidad emocional del plantel y mostrar un compromiso de largo plazo con un futbolista que vivió altibajos antes de recalar en la UNAM.

