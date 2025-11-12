Sergio Ramos hará algo que nadie se esperaba antes de enfrentar la Liguilla con Rayados de Monterrey

Sergio Ramos se ausentará de los entrenamientos de Rayados de Monterrey antes de enfrentar la Liguilla, instancia en la que enfrentarán al Club América en los Cuartos de Final . Lo anterior es algo que nadie se esperaba, pues la razón no tiene nada que ver con el futbol, sino con el medio artístico, específicamente de la música.

Ramos será el presentador de la edición 26 de los Premios Latin Grammy, un ambiente completamente diferente al suyo, aunque no del todo. El defensa central y el conjunto regio, que fue goleado en la última jornada por Chivas , tuvieron unos días de descanso, por lo que regresarán a los entrenamientos este jueves 13 de noviembre, cesión a la que no podrá asistir el capitán por su compromiso.

Sergio Ramos El español cambiará los tachones por zapatos de charol al ser el presentador de los Premios Latin Grammy

“¡Confirmado! Sergio Ramos será el presentador en la 26.a Entrega Anual del Latin Grammy este 13 de noviembre”, publicó la Academia en sus redes sociales. Por lo anterior, el capitán de Monterrey se integrará al equipo después de la ceremonia.

TE PUEDE INTERESAR:



Sergio Ramos y su relación con la música

El exjugador del Real Madrid no está tan alejado del ambiente musical, pues en agosto de este año incursionó en una de las 7 bellas artes del mundo al lanzar su sencillo titulado “Cibeles”, inspirada en la plaza que se encuentra en la capital de España y donde el conjunto merengue celebra todos sus títulos.

Este lanzamiento dejó boquiabiertos a todos los aficionados al futbol, pues no se esperaban que el jugador de 39 años tuviera un talento oculto. En una entrevista para El Hormiguero, Ramos destacó que tiene 18 temas en el tintero y que su carrera musical la va a combinar con la pelota.

Sergio también declaró que en un futuro se ve ganando un Grammy y ahora va por buen camino, pues le tocará ser el presentador de uno de los premios a la música latina con más prestigio en el mundo y, por qué no, quizá en un futuro él asista como artista nominado.