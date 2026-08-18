Los Pumas no funcionan en CU; la gente ya se hartó

El inicio de campaña en la Liga BBVA MX realmente no ha sido malo, pero la Leagues Cup trajo consigo incertidumbre alrededor del ya convulso cambio de proyecto con Esteban Solari. El estratega argentino ha traído calma con sus formas de expresarse - incluso ante situaciones delicadas - pero la afición de Pumas quiere que el equipo brille en Ciudad Universitaria.

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¿Por qué Pumas no brilla en Ciudad Universitaria?

Uno de los rubros que el equipo perfeccionó el semestre pasado, fue hacer pesar el Olímpico Universitario. Sin embargo, este Apertura 2026 ha sido todo lo contrario y la prueba de ello fue lo acontecido el domingo pasado en CDMX. La afición en general indicó que el juego ante Querétaro fue malo y expresaron su desesperación en el espacio digital.

Dichos reclamos provienen de un cúmulo de cambios y circunstancias adversas que la institución vivió en cuestión de semanas. Mientras que en el ámbito estrictamente futbolístico, los dos juegos en Ciudad Universitaria han quedado sin anotaciones por parte del equipo. En la fecha uno cayeron por goleada 0-3 ante Pachuca y en la cuarta empataron sin tantos ante los Gallos.

Pero, mientras en su casa no marcan, fuera de ella han mostrado poderío goleador. En la Jornada 2 vencieron 1-2 al Toluca y en la tercera fecha del Apertura 2026 ganaron 1-5 cuando visitaron a los Bravos en Ciudad Juárez. Ante eso, el propio estratega indicó que están en deuda con los suyos, por lo que en próximas fechas tienen la responsabilidad de ofrecer mejor espectáculo a su gente.

¿Cuál es el panorama de Pumas en próximas fechas?

Precisamente los auriazules tendrán la oportunidad de marcar su primer gol en Ciudad Universitaria en la fecha siguiente, pues repiten como locales. En la Jornada 5 los Pumas recibirán al Necaxa, lo cual se percibe como el partido ideal para saldar deudas con su gente y sumar unidades que les permitan acomodarse en la parte media-alta de la tabla general. Pero así lucen los siguientes compromisos del cuadro de Esteban Solari.