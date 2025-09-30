Una lástima: Pumas perdería esta pieza fundamental para enfrentar a Rayados de Monterrey y Chivas

Las malas noticias no paran de caer para Pumas, equipo que viene de caer ante el América por el Apertura 2025 y que sus aficionados estallaron de enojo contra tres jugadores puntuales . Se vienen dos juegos muy importantes para el conjunto universitario: Chivas y Monterrey. Sin embargo, es posible que no puedan contar con una pieza fundamental y se trata de Efraín Juárez, su entrenador.

Resulta que Juárez fue expulsado en el minuto 44 del primer tiempo ante el América y, según comparten distintos medios locales, el estratega podría perderse hasta dos fechas del Apertura 2025 por los insultos que le propició a la terna arbitral durante el clásico capitalino. De esta manera, Efraín (quien recibió un mensaje de André Jardine) podría ausentarse en los juegos ante Chivas y Rayados.

@PumasMX / X Efraín Juárez sería sancionado con dos fechas de suspensión en Pumas

¿Por qué Efraín Juárez podría recibir dos fechas de suspensión?

El entrenador de Pumas perdió el control luego de que César Arturo Ramos cobrara una infracción a favor del América, decisión la cual Juárez no compartía. Según diversos reportes, el DT no pudo mantener la calma e insultó al árbitro principal y a sus ayudantes, lo que derivó en su expulsión. Al tratarse de un lenguaje ofensivo, Efraín podría recibir dos fechas de suspensión a falta de la confirmación oficial.

🚨 A falta de confirmación oficial, Efraín Juárez sería suspendido 2 partidos tras su expulsión del sábado.

No estará en el banquillo frente a Chivas ni contra Monterrey. pic.twitter.com/tjpROMwl4A — Pumas En La Piel (@PumasELP) September 30, 2025

Es un hecho de que Juárez no estará disponible para enfrentar a Chivas en condición de local, por lo que los jugadores no contarán con su estratega en el banquillo para acatar indicaciones. Sin embargo, el entrenador tampoco podría estar frente a Rayados de Monterrey, siendo dos jornadas muy importantes para el futuro de Pumas en la Liga BBVA MX.

El futuro de Efraín Juárez en Pumas pende de un hilo

Tras la derrota abultada de Pumas en el clásico capitalino, Juárez podría dejar el club en los próximos días. Distintas informaciones afirman que las actitudes de Efraín ya molestaron a la cúpula mayor de la UNAM y desde la directiva analizan a dos candidatos concretos para suplantar al entrenador. De esta manera, es posible que el director técnico deje su cargo en los próximos días.