Pumas y el INÉDITO REGALO que podría recibir si vence a Pachuca en la semifinal

Este jueves 14 de mayo se llevará a cabo la semifinal de ida correspondiente al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Aquí, los Pumas de la UNAM visitarán la cancha del Estadio Hidalgo para medirse a unos Tuzos del Pachuca que sorprendieron al eliminar al Toluca.

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Pumas llega a este compromiso luego de haber igualado en el global frente al América, por lo que fue su posición en la tabla la que lo ayudó a estar en esta fase; Pachuca, por su parte, logró su objetivo luego de vencer a los Diablos Rojos en ambos partidos. Ahora bien, ¿qué más se juegan estos clubes además de su pase a la final?

¿Qué regalo obtendrá Pumas si vence a Pachuca en la final?

Más allá del hipotético pase a la final del Clausura 2026, la realidad es que tanto Pumas como Pachuca se juegan un tema realmente importante en esta semifinal, misma que guarda relación con su clasificación a la siguiente edición de la Liga de Campeones de la Concacaf.

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Con la mira puesta en las semifinales 🧐

Continuamos trabajando en cada detalle, entrega, disciplina y el orgullo de representar estos colores.💙🐾⚽️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/yusOJXRYEp — PUMAS (@PumasMX) May 12, 2026

Básicamente, el equipo que clasifique a la gran final del Clausura 2026 también se hará acreedor al último boleto de la Liga BBVA MX para la siguiente edición de la Concachampions, también conocida como Champions Cup, misma que se llevará a cabo en el año 2027.

Cabe mencionar que la Concacaf le otorga seis boletos a la Liga BBVA MX, mismos que se distribuyen entre los cuatro finalistas del Apertura 2025 y Clausura 2026, así como los mejores clasificados en la tabla general de la temporada, incluyendo, así, a los cuadros que más puntos hicieron en la fase regular.

¿Qué bajas tendrá Pumas para el duelo ante Pachuca?

El deseo de obtener el triunfo como visitante no será sencillo para Pumas, equipo que tendrá que lidiar con la baja de Alan Media para este duelo debido a su lesión. Del mismo modo, Efraín Juárez tampoco podrá contar con Guillermo Martínez tras su convocatoria a la Selección.