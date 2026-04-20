¡ELIMINADO! Pumas queda FUERA de la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil

Este fin de semana se disputará la última jornada de la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y los Pumas de la UNAM se enfrentarán a Cruz Azul en calidad de visitante; sin embargo, se trata de un encuentro que solo importará para las Cementeras.

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Pumas Femenil, eliminado del Clausura 2026

Solo queda un lugar disponible en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y serán las Bravas de Juárez y las Xolas de Tijuana que se enfrentarán a Chivas y Mazatlán, respectivamente en esta fecha, las que se disputen el último boleto, mientras que las Universitarias tienen que comenzar a pensar en el siguiente semestre.

Las aspiraciones de las Pumas se esfumaron en la Jornada 15 cuando empataron en casa ante el Puebla 2-2 y con ello se fueron cualquier posibilidad de meterse entre las ocho mejores de la tabla.

Pumas había sido un invitado frecuente en las más recientes fases finales, pero finalmente esta campaña tuvieron una actuación decepcionante con solo seis victorias y tres empates, además de siete derrotas.

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Por su parte, el Cruz Azul Femenil ya está en la Liguilla, pero con una victoria sobre Pumas, además de las derrotas de Toluca y Chivas, podría mejorar su posición en la tabla y escapar hasta la quinta posición.

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán este sábado 25 de abril en la cancha de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, Morelos, en compromiso de la Jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

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