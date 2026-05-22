¡ATENCIÓN! Pumas se quedaría SIN DT para la Final de Vuelta del Clausura 2026

Luego de que Efraín Juárez asegurara que Cruz Azul ha sido beneficiado a lo largo de la Liguilla del Torneo Clausura 2026, el entrenador de Pumas se ha puesto en riesgo a espera de una resolución tras hablar del arbitraje.

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A pesar de que el estratega del Club Universidad Nacional no dijo nada en contra de los silbantes sobre su trabajo en la Final de Ida, el entrenador del cuadro auriazul si ha criticado el trabajo del cuerpo arbitral a lo largo de la Fase Final en los partidos del conjunto de La Noria.

"Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul quiera sacar siempre ventaja de circunstancias cuando en esta Liguilla los que más han sido beneficiados son ellos…", dijo Efraín Juárez en conferencia de prensa tras el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Efraín Juárez podría ser sancionado

Tras las declaraciones del DT del conjunto del Pedregal, Joel Huiqui ha pedido una multa, no obstante, el Reglamento de Sanciones es claro y el estratega de la UNAM podría perderse la Final de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario a jugarse el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas.

"Aquel Jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR. Multa de 3,000 a 6,000 UMAs y/o 1 partido de suspensión", señala el Reglamento de Sanciones de la FMF.

Y es que el DT de Cruz Azul, Joel Huiqui, ha pedido que Efraín Juárez sea multado por sus declaraciones tras hablar del arbitraje, de igual forma, hizo una petición para no ensuciar la Gran Final.

“Hay que multarlo, no puedes hablar del arbitraje. No hay que ensuciar la Final...", comentó el entrenador de La Maquina.

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