Efraín Juárez, DT de Pumas: “Cruz Azul ha sido beneficiado en Liguilla”

Luego del empate sin goles entre Cruz Azul y Pumas, la Final del Torneo Clausura 2026 se define en la vuelta. De cara al inicio de la serie por el campeonato, se pudo saber que el cuadro de La Noria presentó una queja por el arbitraje luego de que Efraín Juárez felicitara al silbante Daniel Quintero Huitrón, tras la semifinal de vuelta ante Pachuca. Y es que el mismo árbitro fue designado para la Final en Ciudad Universitaria.

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Tras la Final de Ida, el DT del Club Universidad Nacional aseguró que Cruz Azul ha sido beneficiado por el arbitraje a lo largo de la Fase Final del certamen, pues se han visto envueltos en polémicas por las que, de acuerdo al estratega de la UNAM, Cruz Azul se encuentra en la pelea por el título.

“De la resolución de los árbitros, me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul quiera sacar siempre ventaja de circunstancias cuando en esta Liguilla los que más han sido beneficiados son ellos…

"No hay que olvidar, minuto 30 contra el Atlas, una mano y termina en contra, no la marcan. No hay que olvidar el penal con Chivas, no hay que olvidar la mano de Fernández que a mí sí me la marcan con América y a él no, y que todavía tengan la osadía de ir a quejarse cuando ellos están aquí por esas circunstancias…”, dijo Efraín Juárez en conferencia de prensa tras el juego en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Ante las declaraciones del entrenador del cuadro del Pedregal, el DT de Cruz Azul, Joel Huiqui, no se quedó callado y respondió al estratega de la escuadra auriazul.

“Hay que multarlo, no puedes hablar del arbitraje. No hay que ensuciar la Final. Los dos equipos están aquí porque se lo merecen. Pumas hizo una gran campaña, primer lugar, Cruz Azul tercer lugar. El futbol es así, todo mundo queremos ganar pero no hay que ensuciar la Final, el resultado es justo…", comentó Huiqui.

La Final de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul se va a disputar en el Estadio Olímpico Universitario este domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 horas, encuentro que vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de Azteca Deportes.

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