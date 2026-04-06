Fue pedido por André Jardine, llegó al América como estrella, pero se podría ir antes de lo esperado

La directiva del América cumplió con los pedidos que realizó André Jardine durante el mercado invernal de la Liga BBVA MX. El entrenador azulcrema apostó por la calidad de los futbolistas brasileños a la hora de estructurar su plantilla para afrontar el Clausura 2026. Sin embargo, uno de ellos no está rindiendo como se esperaba y podría salir del Nido de Coapa antes de lo esperado.

Vinicius Lima fue el protagonista del error que derivó en el empate de Santos Laguna frente al América en la Jornada 13 del Clausura 2026. El mediocampista entregó un pase hacia atrás equivocado, dejando el balón a merced del rival para que definiera mano a mano contra el portero Rodolfo Cota. A pesar del fallo aislado, el rendimiento del jugador de 29 años ha sido inconsistente desde su llegada a las Águilas.

Vinicius Lima|Crédito: Club América

Lima fichó por el América en el mes de febrero y se sumó a las contrataciones de Raphael Veiga y Rodrigo Dourado, también brasileños. El volante ofensivo llegó desde el Brasileirão y prometía ser una de las figuras del equipo de Jardine, pero solo quedó en un simple deseo. Si bien es cierto que en sus primeros partidos demostró destellos de calidad, con el paso de los partidos su nivel ha ido a la baja y hoy está lejos de ser titular.

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Vinicius Lima podría dejar el América de forma anticipada

Diversos reportes indican que desde Coapa empiezan a dudar sobre la continuidad de Lima más allá del 2026. A pesar de que el brasileño llegó al equipo con el cartel de figura, su rendimiento no ha sido el esperado y, a meses de que finalice su contrato, podría salir de Coapa sin dejar huella.

Vinicius Lima podría salir del América|Club América

Cabe recordar que Lima arribó al Nido de Coapa desde Fluminense en una operación que no significó grandes gastos para el América. Resulta que los azulcremas acordaron una cesión por un año con el jugador brasileño, por lo que su préstamo vencerá el 31 de diciembre. Si bien es cierto que su contrato cuenta con una opción de compra, la misma podría no ser ejercida si Vinicius no levanta su nivel en lo que resta de temporada.

América no está conforme con Vinicius Lima y ya busca opciones

Recientemente, medios como Marca adelantaron que el América está en busca de un nuevo volante ofensivo para el equipo. El nombre en cuestión es Ezequiel Bullaude, actual jugador de Santos Laguna y uno de los más destacados del equipo. En caso de que el brasileño no logre romper su mala racha, las Águilas evaluarán fichar a un posible reemplazo de cara al futuro y el argentino ya está en carpeta.

