¡INSÓLITO! Pumas RECHAZÓ a un delantero BICAMPEÓN de Europa League

Pumas se quedó sin su delantero sorpresa tras el cierre del mercado de fichajes. El equipo felino estuvo cerca de contratar al atacante argentino, Chimy Ávila. Otro de los jugadores que estuvieron cerca de llegar a Cantera fue el francés Anthony Martial, pero al final Rayados apareció en el camino y mejoró la oferta económica, lo que terminó por decantar al delantero europeo.

Uno de los delanteros que Pumas descartó en el mercado fue Radamel Falcao. Los felinos tenían esta opción, pero al final prefirieron negociar con jugadores como el camerunés Vincent Aboubakar y el argentino Ezequiel Ávila.

Un proyecto más que competitivo el de Pumas

Falcao llegó a ser uno de los mejores delanteros del mundo. Elegido en el once ideal de la FIFA, además levantó trofeos como el de la Europa League con el Atlético de Madrid. El atacante se hubiera sumado a una plantilla de Pumas que tiene varios elementos colombianos, como es el caso de jugadores como José Caicedo o Álvaro Angulo.

Los felinos tienen 14 años sin levantar un trofeo de campeón. El proyecto de Efraín Juárez se mantiene, aunque la afición auriazul tiene sus dudas. Este mercado de fichajes, Pumas sumó elementos extranjeros como Aaron Ramsey, Keylor Navas o Pedro Vite. Además, jugadores mexicanos, como es el caso de Alan Medina y José Juan Macías.

Lo que viene para Pumas

Los auriazules estarán enfrentando a Tigres en la jornada 9 del futbol mexicano, un duelo que puede servir a los dirigidos por Efraín Juárez para saber si pueden medirse ante los mejores clubes del torneo y aspirar a romper la sequía de títulos en la Liga BBVA MX.

Efraín Juárez espera recuperar la mejor versión de Guillermo Martínez en el torneo y que pueda seguir sumando goles. El delantero felino alcanzó un doblete ante Mazatlán y ahora aspira a que esos goles puedan darle la confianza para seguir por ese camino en lo que resta del torneo.

