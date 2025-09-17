Los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

Este miércoles 17 de septiembre, el Estadio Akron será el epicentro de las emociones en la Liga BBVA MX, cuando las Chivas del Guadalajara reciban a los Tigres de la UANL en un partido reprogramado de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025. Aunque el torneo ya avanza por la Jornada 9, este duelo pendiente podría redefinir la tabla y encender aún más la competencia.

¿Por qué se juega hoy el partido Chivas vs Tigres?

El encuentro originalmente estaba pactado para el arranque del torneo, pero fue pospuesto debido a las remodelaciones en el Estadio Akron, que se prepara para ser sede del Mundial 2026. Ahora, con el recinto listo, el Rebaño Sagrado buscará aprovechar su localía para sumar puntos vitales.

¿Cómo llegan Chivas y Tigres para este partido?

Chivas, dirigidos por Gabriel Milito, vienen de una victoria clave ante América en el Clásico Nacional, resultado que les permitió salir del fondo de la tabla y ubicarse en la posición 11 con 7 puntos. El ánimo está en alto, pero el desgaste físico podría jugarles en contra, ya que enfrentarán a Toluca apenas tres días después.

Tigres, por su parte, llegan con 14 unidades y se ubican en el quinto lugar. Aunque empataron sin goles ante León en su último compromiso, el equipo de Guido Pizarro ha mostrado solidez defensiva. Sin embargo, las bajas son significativas: André-Pierre Gignac no estará disponible por lesión en la rodilla, y tampoco jugarán Marcelo Flores, Eduardo Tercero ni Vladimir Loroña.

¿Cuáles son los jugadores a seguir?

Por Chivas, Armando González viene de marcar ante América y podría jugar como titular. Cade Cowell también podría tener minutos. En Tigres , la responsabilidad ofensiva recaerá en Ángel Correa, este con cinco goles en siete partidos.

El silbatazo inicial está programado para las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

Este choque no solo es una oportunidad para sumar puntos, sino también para medir el verdadero nivel de dos de los clubes más populares del país.

