¡Otro revés! Pumas sin refuerzo tras negativas de dos delanteros

Todavía no comienza el Torneo Clausura 2026 y Pumas ya tiene problemas para reforzar su sector ofensivo ya que dos jugadores que aparecían en la carpeta universitaria, los colombianos Cristian ‘Chicho’ Arango y Diber Cambindo, han declinado las propuestas del club, dejando a los felinos nuevamente en punto de partida en una posición que consideran clave para sus aspiraciones.

¡IMPACTANTE! Terrible lesión de Chiquete enciende las alarmas en la Liga MX

¿Por qué no llegará Chicho Arango a Pumas?

Pumas realizó un segundo intento por hacerse de los servicios de Cristian Arango, actual atacante de San José Earthquakes en la MLS y pasado con Tuzos de Pachuca. Sin embargo, la operación se complicó no solo por temas contractuales, sino también por la postura del entorno del jugador. La familia de Arango no desea abandonar Estados Unidos, lo que refuerza la decisión del colombiano de mantenerse en la liga norteamericana, donde ha encontrado estabilidad y protagonismo, según información del especialista en fichajes César Luis Merlo. Chicho Arango está tasado en 7.5 millones de euros (según Transfermarkt) y el conjunto mexicano ofreció mucho menos por su fichaje para el próximo semestre de la temporada.

¿Cuál es la razón por la que Necaxa rechaza la oferta por Cambindo?

Por otro lado, el caso de Diber Cambindo, delantero de Necaxa, también terminó en negativa. Los Rayos recibieron una oferta de Pumas (2 millones de dólares) que incluía jugadores como parte de la operación, pero la postura del club hidrocálido fue clara: Cambindo solo saldrá bajo términos estrictamente económicos. El atacante colombiano, además, busca que cualquier negociación contemple una cantidad mayor, lo que complica aún más las posibilidades de un acuerdo. Necaxa considera a Cambindo una pieza importante en su esquema ofensivo y no está dispuesto a desprenderse de él sin una compensación significativa.

También te puede interesar:



La doble negativa deja a Pumas en una situación delicada. El club ha insistido en la necesidad de sumar un delantero de peso que pueda convertirse en referente ofensivo, pero los intentos recientes han resultado infructuosos. La directiva deberá replantear su estrategia en el mercado, explorar nuevas alternativas y ampliar su rango de búsqueda para encontrar al jugador que encaje en las exigencias del plantel y en las posibilidades económicas de la institución universitaria.

