¡Pumas prolonga su sequía! Estas son las rachas más largas sin ganar la Liga BBVA MX

La historia se volvió a repetir en la final del Clausura 2026, donde Pumas se quedó cerca de romper su larga racha sin ser campeón de la Liga BBVA MX, pues cayó 1-2 ante el conjunto de Cruz Azul, quienes lograron llegar a su décimo título del futbol mexicano.

El gol que terminó con las esperanzas de los aficionados universitarios, llegó en los minutos finales, cuando Rodolfo Rotondi, logró vencer el arco defendido por Keylor Navas.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

La última ocasión que los Pumas lograron ganar la Liga BBVA MX, fue en el Clausura 2011, cuando lograron imponerse 3-2 en el marcador global ante el equipo de Monarcas Morelia, desde ese momento han tenido grandes jugadores y momentos, pero no han logrado ser campeones, por lo que tienen quince años de sequía.

Equipos con las sequías más largas de la Liga BBVA MX

La sequía más larga del futbol mexicano, pertenece a los Tiburones Rojos de Veracruz, equipo que fue campeón en la temporada 1949-1950, durante su historia ha pasado por descensos y desapariciones, por lo que luce complicado que vuelva a ser ganar.

Atlas tuvo una de las sequías más complicadas de la historia de la Liga BBVA MX, pues sus aficionados tuvieron que esperar 70 años para volver a verlos campeones, racha que se rompió en el Apertura 2021.

La última ocasión que el Puebla fue campeón fue en la temporada 1989-1990, por lo que sus aficionados llevan 35 años esperando un nuevo título de la Liga BBVA MX. En la lista, también entran los Rayos del Necaxa, quienes no ganan desde 1999, por lo que llevan 27 años sin ser campeones.

Finalmente, la racha de infierno que vivieron los aficionados del Cruz Azul, quienes perdieron varias finales desde el Invierno de 1997, hasta el 2021, cuando terminaron con la sequía de 23 años sin ser campeones.

