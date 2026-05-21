3 futbolistas de élite que han jugado para Cruz Azul y Pumas

Se trata, sin duda, de una de las rivalidades que más crecimiento ha tenido en la última década. El Clásico de la Obsesión es una completa realidad, motivo por el cual, en forma de previa rumbo a la final de ida, vale recordar tres jugadores que estuvieron en Cruz Azul y Pumas.

cruz azul

A pesar de la enorme rivalidad que existe entre Cruz Azul y Pumas, la realidad es que, hasta hace poco, ambas directivas tenían una cordial relación que hizo que intercambiaran alrededor de 50 futbolistas, por lo que aquí recordaremos los más importantes en la historia.

3 jugadores de élite que estuvieron en Cruz Azul y Pumas

Jorge Campos: Considerado uno de los tres mejores porteros mexicanos de todos los tiempos, Jorge Campos salió de las fuerzas básicas de Pumas y destaca por haber formado parte del plantel de Cruz Azul que obtuvo su octava estrella en el Invierno del 97.

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Gerardo Torrado: El exfutbolista profesional, que tuvo un paso por Europa y la Selección Mexicana, también es producto de la cantera universitaria. Sin embargo, es un hecho que su pico más grande fue en Cruz Azul, equipo en donde perdió varias finales de Liga BBVA MX.

El exfutbolista profesional, que tuvo un paso por Europa y la Selección Mexicana, también es producto de la cantera universitaria. Sin embargo, es un hecho que su pico más grande fue en equipo en donde perdió varias finales de Francisco Palencia: Posiblemente, el jugador más importante que vistió ambas casacas. El delantero mexicano fue parte fundamental del Cruz Azul que obtuvo el oro en el 97 y, posteriormente, fue campeón con los Pumas en dos ocasiones: 2009 y 2011.

¿Quiénes fueron los últimos jugadores en estar en Pumas y Cruz Azul?

La historia actual nos recuerda tanto a Erik Lira como a Amaury García, surgidos de Pumas que hoy en día representan a Cruz Azul. Además, en el pasado reciente destacan otros nombres como Adrián Aldrete, Emanuel Villa, el Toro Fernández, Francisco Fonseca, Uriel Antuna, Rosario Cota y Pablo Barrera.