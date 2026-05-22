La increíble racha que Keylor Navas y Pumas le quitaron a Cruz Azul

Pumas UNAM y Cruz Azul empataron 0-0 en la final de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El equipo de Efraín Juárez pudo neutralizar el poderío ofensivo del de Joel Huiqui y definirá en CU quién es el campeón. Pero el empate no se podría explicar sin mencionar a Keylor Navas. De hecho, el portero le quitó un increíble récord al conjunto celeste.

Así como una estadística decía que Pumas sería campeón ante Cruz Azul, ahora el equipo universitario llega con cierta ventaja a la vuelta gracias al excelso nivel de su portero costarricense. Pues, con su actuación, el club Universidad Nacional le quitó un récord de 24 partidos consecutivos marcando goles por Liga MX. Esta vez quedaron en cero.

Keylor Navas habla sobre su futuro en Pumas|Crédito: Pumas UNAM / X

La última vez que Cruz Azul no había marcado goles en la Liga BBVA MX

Cruz Azul llevaba 24 partidos seguidos en la Liga MX marcando goles pero Pumas le cortó esa racha. La última vez que la Máquina Celeste no había convertido un gol por el torneo local había sido el pasado 27 de noviembre de 2025, en el empate 0-0 contra Chivas en Guadalajara. Desde la revancha de ese juego, en el que ganó 3-2, siempre había logrado anotar.

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Las estadísticas reflejan que Keylor Navas salvó a Pumas ante Cruz Azul

Al margen del récord que el arquero nacido en Costa Rica le quitó a su rival al no permitirle hacerle goles, lo cierto es que las estadísticas demuestran que Keylor salvó a Pumas, ya que tuvo cuatro paradas (dos dentro del área) y una buena salida con los puños. Sin dudas el nivel del tico fue clave para que Universidad Nacional siga con el marcador igualado.

Keylor Navas|Crédito: @PumasMX / X

Además de eso, las estadísticas ofensivas demuestran que La Máquina estuvo muy por encima de los universitarios en cuanto a situaciones de gol. Pues Cruz Azul tuvo 24 remates totales (4 a portería), contra 4 de Pumas (1 al arco). En general los números fueron mejores para los celestes: