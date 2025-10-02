Esto opinan en Pumas sobre la expulsión de Efraín Juárez

Los Pumas de la UNAM han tenido dificultades recientemente debido a las distintas indisciplinas en el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Actualmente, los auriazules son el equipo que más amonestaciones ha recibido en el actual certamen.

Te puede interesar: América podría perder 3 puntos al final del torneo regular por “culpa” de las lesiones

Además, los universitarios tienen un duro partido ante las Chivas de Guadalajara, y deberán enfrentarlo sin su entrenador en el banquillo: Efraín Juárez.

“Espero que en los próximos partidos los árbitros estén muy atentos a los detalles, tanto para nosotros como para el otro equipo también. Creo que tienen que marcar las faltas y ser justos. A veces llegamos para platicar y no están abiertos a escuchar”, declaró Nathan Silva en la conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Cantera.

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Silva mostró un gran apoyo a su entrenador

El jugador brasileño también señaló que respaldan a Efraín Juárez y que esperan mejorar su imagen en la recta final del torneo.

“Son partidos importantísimos para nosotros. Ahora, contra Chivas, tenemos toda la semana para trabajar. Efra va a hacer los ajustes posibles; él tiene toda la confianza del cuerpo técnico, somos una familia. Nosotros vamos a defender a muerte a quien esté delante de la cancha. Tenemos que estar enfocados”, expresó el zaguero de Pumas previo al duelo ante el Rebaño Sagrado.

No hay tal crisis en Pumas

Finalmente, Nathan Silva mencionó que el equipo no se encuentra en una crisis, a pesar de las duras derrotas recientes ante equipos como Juárez y América.

“No (crisis), porque antes veníamos de siete partidos sin perder. Dos derrotas no nos cuestan mucho. Hablando de un clásico, tiene otra magnitud y tenemos que estar enfocados en lo que debemos hacer como grupo: muy sano, muy trabajador”, sentenció el jugador auriazul antes de enfrentar al club rojiblanco.

Los Pumas de la UNAM esperan cortar una racha de 14 años sin títulos. Los felinos deberán afrontar dos partidos sin Efraín Juárez en el banquillo: ante Chivas y Rayados.

Te puede interesar: Esto necesita Chivas para meterse a la liguilla directo en la Liga BBVA MX