Pumas tiene muy pocos canteranos en el primer equipo; las estadísticas son claras

El Club Universidad no vive momentos gratos en el entorno general de la Liga BBV MX, sin embargo además de la falta de grandes inversiones… otro asunto que la afición y el entorno total del futbol nacional les recuerda… es que antes eran la cantera más importante de México. Estos son los nombres de futbolistas surgidos de Pumas que están en el primer equipo.

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¿Qué futbolistas de Pumas son surgidos de su cantera?

Las estadísticas son claras y el ADN auriazul cada año que pasa, pierde relevancia. Hoy que se exigen refuerzos de calidad, parece que voltear a los juveniles está casi prohibido. Por ello, queda de manifiesto que en el actual plantel (los registrados ante la liga) de 28 futbolistas… solamente 8 han sido parte de la cantera que algún día fue base del tricolor.

Dichos futbolistas, que estuvieron desde las inferiores sin salir a otros clubes buscando espacio, son Santiago López, Ángel Rico, Santiago Trigos, Jesús Rivas, Pablo Monroy, Pablo Benevenndo, Pablo Lara y Miguel Paul. Además, de que son pocos en el plantel del primer equipo, muchos de ellos no tienen un peso importante en la actual y naciente gestión de Esteban Solari.

En más de las estadísticas que evidencian el momento “anti-cantera” que se vive en los Pumas, se encuentra que durante 2026 los auriazules han disputado 32 encuentros. En ese total de enfrentamientos, solamente en 18 arrancaron los partidos al menos con un surgido de las fuerzas básicas. Es decir, aún con Efraín Juárez, hubo falta de futbolistas canteranos en los cuadros titulares.

¿Cuál fue la última gran generación de canteranos de Pumas?

Aunque muchos siguen buscando el por qué del cambio de inercia dentro de la institución del Pedregal, sin lugar a dudas con nostalgia los Pumas voltean a ver aquel título de 2011. En ese equipo dirigido por Guillermo Vázquez, en ambas finales alinearon al menos 7 futbolistas surgidos de las formativas del conjunto de CDMX. Estos fueron Alejandro Palacios, Efraín Velarde, Luis Fuentes, David Cabrera, Javier Cortés, Israel Castro y David Cabrera.