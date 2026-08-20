INSÓLITO: Pumas UNAM le pidió entrenar más su físico y dejó el futbol para ser actor

Antes de convertirse en un reconocido actor, un argentino tenía otro sueño entre manos: convertirse en futbolista profesional. Su intento por conseguirlo lo llevó hasta las fuerzas básicas de Pumas UNAM, donde avanzó en varias etapas de las pruebas, aunque una recomendación terminó cambiando el rumbo de su vida.

Con apenas 14 años, el adolescente todavía imaginaba un futuro dentro de las canchas. Sin embargo, después de superar distintas visorías, los entrenadores consideraron que necesitaba ganar mayor masa muscular. Poco después apareció una oportunidad en la televisión que terminó alejándolo definitivamente del futbol y de Pumas.





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¿Quién es el ex jugador que no llegó a Pumas? De futbolista a actor

Se trata de Felipe Colombo, quien actualmente tiene 43 años y construyó una extensa carrera como actor. Aunque tuvo un vínculo con Pumas durante su adolescencia, nunca llegó a ser jugador profesional en el primer equipo universitario.

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El actor contó que pasó varias etapas de las pruebas de las fuerzas básicas, pero desde el club le recomendaron crecer físicamente. En ese momento apareció el casting para Chiquititas, producción que terminó llevándolo de regreso a Argentina.

Colombo pensó inicialmente que estaría algunos meses en su país y después volvería a México para continuar con su sueño futbolístico. Sin embargo, la actuación terminó convirtiéndose en su profesión y nunca llegó a Pumas.

La increíble anécdota del argentino que no llegó a Pumas y hoy es actor

Durante una entrevista en el programa Otro Día Perdido, Colombo recordó aquella etapa y explicó que quería ser futbolista pese a provenir de una familia de actores. Sus padres también eran artistas, pero él tenía la ilusión de triunfar en el futbol.

"Yo quería ser futbolista".



Felipe Colombo contó su sueño frustrado como jugador de Los Pumas de la UNAM.#OtroDíaPerdido pic.twitter.com/eVxX5VuUGM — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) August 12, 2026

La oportunidad televisiva cambió sus planes. En 1998 interpretó a Julio en Chiquititas México y posteriormente fue contratado para participar en la versión argentina, donde interpretó a Felipe Mejía.

Argentina - México: el choque cultural que sufrió el ex Pumas

Aunque Colombo nació en Ciudad de México, su familia regresó a Argentina cuando era joven. Su padre estaba en suelo azteca debido al contexto político de Argentina. En tanto, su madre, Patricia Eguía, es mexicana.

El cambio de país también representó un choque cultural para el actor, quien había crecido con numerosas costumbres mexicanas. Finalmente, aquella mudanza terminó definiendo su futuro: el sueño de jugar en Pumas quedó atrás y se dedicó a la actuación.

