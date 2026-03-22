Pumas vs América: Alineaciones del Clásico Capitalino de la Jornada 12 del Clausura 2026

Noche de muchas emociones en la Liga MX, por el enfrentamiento en el que los Pumas se enfrentará ante América en el Estadio Olímpico Universitario en esta fecha 12.

Llegó el llamado Clásico Capitalino y se verán en el terreno de juego las escuadras de mucho arraigo y popularidad, las cuales viven presentes diferentes en el que Pumas es el quinto mejor del torneo en tanto que América está en el escalón ocho del certamen y apenas en zona de calificación.

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Pumas llega al encuentro en la Jornada 12 con 20 unidades, luego de cinco victorias, cinco empates y solo un empate escribiendo un muy buen torneo pese a ciertas bajas de juego que se han presentado y polémicas que se han protagonizado.

América, de Jardine arriba con 17 puntos, que los tiene en el puesto 8 de la clasificación, luego de cinco triunfos, dos empates y cuatro descalabros.

Estas son las alineaciones del partido Pumas vs América de la Jornada 12 de la Liga MX

Estos son los 11 jugadores de Pumas para enfrentar a América

1 Keylor Navas

2 Pablo Bennevendo

5 Rubén Duarte

77 Álvaro Angulo

7 Rodrigo López

22 Alan Mediana

28 Adalberto Carrasquilla

45 Pedro Vite

9 Memo Martínez

23 Olivo Vieira

31 Robert Morales

Estos son los 11 jugadores de América para chocar ante Pumas

30 Rodolfo Cota

3 Israel Reyes

4 Sebastián Cáceres

18 Aarón Mejía

26 Cristian Borja

10 Alejandro Zendejas

17 Rodrigo Dourado

23 Raphael Veiga

28 Erick Sánchez

7 Bryan Rodríguez

33 Patricio Salas