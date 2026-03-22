Pumas vs América: Alineaciones del Clásico Capitalino de la Jornada 12 del Clausura 2026
Revelan a los jugadores que saltarán de titulares en la cancha del Olímpico Universitario; los Pumas miden fuerzas en un partido muy atractivo en contra del América.
Noche de muchas emociones en la Liga MX, por el enfrentamiento en el que los Pumas se enfrentará ante América en el Estadio Olímpico Universitario en esta fecha 12.
Llegó el llamado Clásico Capitalino y se verán en el terreno de juego las escuadras de mucho arraigo y popularidad, las cuales viven presentes diferentes en el que Pumas es el quinto mejor del torneo en tanto que América está en el escalón ocho del certamen y apenas en zona de calificación.
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Pumas llega al encuentro en la Jornada 12 con 20 unidades, luego de cinco victorias, cinco empates y solo un empate escribiendo un muy buen torneo pese a ciertas bajas de juego que se han presentado y polémicas que se han protagonizado.
América, de Jardine arriba con 17 puntos, que los tiene en el puesto 8 de la clasificación, luego de cinco triunfos, dos empates y cuatro descalabros.
Estas son las alineaciones del partido Pumas vs América de la Jornada 12 de la Liga MX
Estos son los 11 jugadores de Pumas para enfrentar a América
2 Pablo Bennevendo
5 Rubén Duarte
77 Álvaro Angulo
7 Rodrigo López
22 Alan Mediana
28 Adalberto Carrasquilla
45 Pedro Vite
9 Memo Martínez
23 Olivo Vieira
31 Robert Morales
Estos son los 11 jugadores de América para chocar ante Pumas
3 Israel Reyes
4 Sebastián Cáceres
18 Aarón Mejía
26 Cristian Borja
10 Alejandro Zendejas
17 Rodrigo Dourado
23 Raphael Veiga
28 Erick Sánchez
7 Bryan Rodríguez
33 Patricio Salas
Plumaje listo para el Clásico Capitalino. 💙💛 pic.twitter.com/Fnh4SfYCpB— Club América (@ClubAmerica) March 22, 2026