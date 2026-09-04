OFICIAL: Pumas vs América, Clásico Capitalino, se jugará este fin de semana

Para la Jornada 6 del Apertura 2026 se tendrá una nueva versión del Clásico Capitalino en el Estadio Olímpico Universitario entre Pumas vs América en la Liga MX Femenil.

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🐾🦅 Clásico Capitalino: Pumas 🆚 América 4 de septiembre

¡Dos clásicos, una misma pasión! 🙌🏻⚽️… pic.twitter.com/C8eqHYBo7e — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) September 4, 2026

El encuentro se disputa este viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas tiempo del centro de México. Dos clubes con una gran rivalidad y que normalmente compiten por entrar a la Liguilla, buscan poder sumar los tres puntos.

Pumas vs América

Fecha: viernes 4 de septiembre

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Horario: 21:00 horas tiempo del centro de México

Así llegan Pumas y América

Las Águilas llegarán como líderes del sector B con 15 puntos, un paso perfecto tras cinco partidos disputados. Son la mejor ofensiva del torneo con 28 goles marcados hasta el momento y la segundo mejor defensiva con solo dos goles recibidos.

Por su parte, Universidad Nacional llega con nueve puntos, ubicados en el tercer lugar del grupo B con un envión anímico importante tras derrotar a las Chivas del Guadalajara en calidad de visitante.

Un juego clave para los dos equipos pues al ser parte del mismo grupo, llevarse la victoria puede significar una ventaja importante para clasificar a la Liguilla en el cierre del torneo.

El historial favorece al América. Desde el nacimiento de la competencia en 2017, las Águilas han ganado la mayoría de los enfrentamientos, con un balance que refleja su dominio en este clásico. Aun así, los partidos entre ambos conjuntos suelen ser intensos, con goles y controversia.

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Los Pumas saben de la importancia de contar con el apoyo de su afición, por lo que los boletos para el encuentro se encuentran en un precio bastante accesible para los aficionados