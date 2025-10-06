Pumas 1-1 Chivas de Guadalajara: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY domingo 5 de octubre, juego de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX; marcador online y por internet en directo

Este domingo 5 de octubre del 2025, se enfrentan Pumas vs Chivas en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario. El resultado del partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de la cobertura de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Tigres y Cruz Azul reparten puntos | Resumen Jornada 12 Liga MX 2025

El encuentro corresponde a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, y promete muchas emociones entre dos equipos que buscan poder llevarse la victoria.

Ambos equipos se ubican dentro de los puestos de Play In, Pumas se ubica en el décimo lugar con 13 puntos conseguidos. Los dirigidos por Efraín llegan con dos derrotas de forma consecutiva y no podrán contra con su dt al ser expulsado en el último encuentro.

Los universitarios buscarán no sumar su tercera victoria consecutiva y la que podría significar su segundo clásico perdido en el torneo.

Por su parte, Chivas llega en el noveno lugar con 14 puntos. Registra dos victorias de forma consecutiva y Milito buscará seguir sumando puntos de cara a las últimas fechas del torneo.

