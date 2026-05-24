Pumas vs Cruz Azul: Alineaciones confirmadas de la Gran Final de Vuelta del Clausura 2026

Desde la mítica cancha del Estadio Olímpico Universitario, todo está listo para vivir la gran final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Pumas vs Cruz Azul. Este encuentro no solo define al nuevo monarca del balompié nacional, sino que también marca un hito importante, por fin, después de cinco años, el futbol mexicano verá a un entrenador nacional levantando la copa.

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Tras un disputado empate 0-0 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido de ida, Efraín Juárez y Joel Huiqui mandan a sus mejores hombres para esta última cita de la temporada. Ambos estrategas se juegan el trabajo de toda la campaña y tratarán de entrar de manera definitiva a los libros de historia de la Liga MX.

Para entender cómo llegan ambos equipos a esta instancia con el marcador en blanco, es fundamental destacar la actuación de la estrella de Pumas, Keylor Navas. El experimentado guardameta y tricampeón de la Champions League fue el factor principal en el primer capítulo, levantando una muralla bajo los tres postes que impidió a Cruz Azul anotar y tomar ventaja.

Ahora, el escenario es de matar o morir, pues ambos conjuntos tendrán que ganar si quieren coronarse campeones en los 90 minutos reglamentarios. Al ya no existir criterios de desempate en esta instancia, cualquier igualdad al silbatazo final obligará a que el título se defina a través del tiempo extra y, de ser necesario, en la dramática tanda de tiros penales.

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¿Dónde ver en vivo y gratis la Gran final del Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul?

La Gran Final del Clausura 2026 se vivirá por TV Azteca. El partido de vuelta, hoy domingo 24 de mayo, será transmitido en televisión abierta a través de la señal de Azteca 7, al igual que en nuestras plataformas digitales, el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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