Por bajo rendimiento: Los 9 cracks mundiales que le dirán adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 suele juntar a los mejores jugadores de todo el mundo en el mismo torneo, sin embargo, no todos tienen la posibilidad de representar a su país. Ya sea por lesión o porque su selección no consiguió su boleto hacia el certamen mundialista, ciertos cracks se perderán el torneo más importante del balompié. No obstante, también habrá ausencias inesperadas por mero rendimiento.

Los 9 jugadores de clase mundial que se perderán la Copa del Mundo

1. Phil Foden (Inglaterra)

De ser el Jugador de la Temporada de la Premier League en la campaña 2023-24, Phil Foden vive un presente totalmente inesperado. El inglés perdió la titularidad con Pep Guardiola en el Manchester City e inició en 23 de los 33 partidos que disputó por liga. A pesar de que Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, le dio oportunidades, finalmente quedó fuera de la lista final para la Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - England v Senegal - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 4, 2022 England’s Phil Foden reacts after being substituted REUTERS/Kai Pfaffenbach|KAI PFAFFENBACH/REUTERS

2. Trent Alexander-Arnold (Inglaterra)

El exLiverpool nunca terminó de convencer desde que fichó por el Real Madrid. Su rendimiento dentro del terreno de juego tampoco pareció haber convencido a Tuchel, quien lo convocó solamente en una ocasión desde que asumió como técnico de los Tres Leones. Pese a jugar en el equipo más emblemático de Europa, el lateral derecho no fue seleccionado para jugar el Mundial.

3. Harry Maguire (Inglaterra)

El zaguero central del Manchester United se convirtió en un pilar fundamental del equipo de Michael Carrick para su regreso a la UEFA Champions League. Sin embargo, no fue suficiente para convencer al entrenador alemán y el capitán de los Red Devils no tendrá Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

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4. Cole Palmer (Inglaterra)

El futbolista del Chelsea ha tenido una temporada complicada, principalmente por la gran cantidad de lesiones que sufrió. Además, los Blues tampoco tuvieron la mejor campaña de los últimos años, habiendo finalizado la Premier League en la posición número 10 y fuera de competiciones internacionales. Pese a su calidad, el volante ofensivo no fue tenido en cuenta por Tuchel para el Mundial.

5. João Pedro (Brasil)

El delantero brasileño tuvo su temporada más productiva desde que llegó a la Premier League: 20 goles y 9 asistencias en 50 partidos jugados entre todas las competiciones. Sin embargo, Carlo Ancelotti lo dejó fuera de la convocatoria final para dar lugar a otros jugadores como Neymar Júnior, Endrick e Igor Thiago.

6. Paulo Dybala (Argentina)

Considerado uno de los mejores jugadores del mundo años atrás y campeón con Argentina en Qatar 2022, el actual futbolista de la Roma quedó fuera de la prelista de Lionel Scaloni para participar del Mundial 2026. Con apenas 32 años, las lesiones no le permitieron tener una temporada con regularidad y la ‘Joya’ se perderá la oportunidad de pelear por el bicampeonato con la Albiceleste.

7. Gerard Martín (España)

Con apenas 24 años, el defensor español se ganó un lugar en la zaga titular del FC Barcelona con Hansi Flick al mando. Fue de lo más destacado de la temporada en la última línea, pero aún así no fue suficiente para convencer a Luis de la Fuente para formar parte de la plantilla de España para la Copa del Mundo. Ni siquiera ingresó a la prelista de 55 jugadores.

8. Eduardo Camavinga (Francia)

Considerado una de las promesas más emocionantes en el año 2024, el mediocampista francés fue perdiendo su mejor nivel con el paso de las temporadas. Jugó 29 de 38 partidos posibles en liga con Real Madrid y está lejos de igualar su mejor rendimiento. Pese a ello, se esperaba que integre la lista final de Francia debido a la falta de mediocampistas que padece el conjunto de Les Bleus. No obstante, Didier Deschamps lo dejó fuera de la convocatoria final.

9. Loïs Openda (Bélgica)

Fichó por la Juventus para convertirse en su delantero centro titular, sin embargo, su temporada estuvo muy lejos de ser exitosa. Jugo 24 partidos de Serie A y apenas consiguió marcar un gol, siendo uno de los fracasos más grandes en el futbol europeo. Con un total de 37 partidos jugados, el atacante suma dos goles convertidos y, como era de esperarse, quedó fuera de la convocatoria de Bélgica.

