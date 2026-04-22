Pumas vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 16 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

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Pumas recibe a Juárez en la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Efraín Juárez, el equipo de la UNAM vive un buen momento, pues ubicados en el tercer puesto de la tabla general, el Club Universidad Nacional ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla de la presente campaña.

Los locales encaran el partido tras haber vencido al Atlético de San Luis en la Fecha 15 y con plantel incompleto, pues Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla son bajas para este duelo por acumulación de tarjetas amarillas. Por su parte, los Bravos llegan de perder ante el Club León y con pocas probabilidades de acceder a la Fase Final, pues deben de ganar sus dos encuentros restantes y esperar que los equipos de arriba no sumen para poder clasificar.

Alineaciones Pumas vs Bravos de Juárez

Pumas: Pablo Lara, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Alan Medina, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Guillermo Martínez, Juninho y Robert Morales.

FC Juárez: Sebastián Jurado, Jesús Murillo, Alejandro Mayorga, José García, Francisco Nevárez, Eder López, Denzell García, Ramón Rodríguez, Jose Rodriguez, Han torres y Ettson Ayón.

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Horario del Pumas vs Bravos de Juárez

Este encuentro se disputará en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México. Será el último partido de la temporada regular de Pumas como local, ya que para finalizar el certamen viajarán a Pachuca, para jugar como visitantes. Por su parte, Bravos de Juárez recibirá al Atlético de San Luis para terminar el Clausura 2026.

Fecha: Martes 21 de abril del 2026

Hora: 19:00 horas, tiempo del Centro de México

Estadio: Olímpico Universitario