Pumas vs Monterrey: Fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS del duelo de Jornada 7

El duelo Pumas vs Monterrey promete ser uno de los partidos más atractivos de la Liga MX en la Jornada 7, con dos equipos que llegan con realidades distintas pero con la misma urgencia de sumar puntos importantes. El encuentro se disputará en el histórico Estadio Olímpico Universitario, donde el ambiente suele pesar y marcar el ritmo del juego.

El conjunto universitario, dirigido por Efraín Juárez, ha sabido mantenerse competitivo en el torneo y como posible candidato al título del Clausura 2026, mostrando carácter incluso en momentos adversos. Su invicto en lo que va del campeonato habla de un equipo que sabe sufrir, pero también reaccionar cuando el partido lo exige.

En contraste, los Rayados de Monterrey llegan con la presión habitual de un plantel construido para pelear el título. Cada jornada es un examen para un equipo que no puede permitirse dejar puntos en el camino si quiere cumplir con las expectativas de su afición.

¿Cómo llegan Pumas y Monterrey a la Jornada 7 de la Liga MX?

Los Pumas UNAM han demostrado resiliencia, especialmente tras su reacción en el partido anterior, donde lograron revertir un marcador adverso gracias a la capacidad ofensiva de jugadores como Guillermo Martínez y el impacto desde el banquillo de Uriel Antuna. Esa mezcla de intensidad y reacción los tiene en los primeros puestos de la tabla.

Del otro lado, Monterrey sigue ajustando piezas tras movimientos importantes en su plantilla, incluida la salida de Germán Berterame rumbo al Inter Miami y la incorporación de refuerzos que buscan mejorar la contundencia ofensiva. Su participación en la CONCACAF Champions Cup también ha servido para mantener ritmo competitivo.

Claves del partido Pumas vs Monterrey y lo que está en juego

El choque táctico será determinante. Pumas apostará por su intensidad y el apoyo de su gente, mientras Monterrey buscará imponer su calidad individual y profundidad de plantel. La batalla en el mediocampo podría definir el rumbo del partido, especialmente en los momentos de transición.

Además de los puntos, está en juego el mensaje que ambos equipos envían al resto del torneo: Pumas quiere consolidarse como contendiente serio, mientras Rayados necesita confirmar que tiene argumentos para aspirar al campeonato.

El partido Pumas vs Monterrey se jugará el domingo 22 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario a las 5:00 PM CT, 6:00 PM ET y 3:00 PM PT en Estados Unidos, horario ideal para la comunidad latina que seguirá de cerca este duelo clave de la Jornada 7 de la Liga MX.