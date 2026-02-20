Pumas, ¿candidato al título? En estos números supera a Chivas, Cruz Azul y América

Pumas se encuentra en una interesante etapa dentro de la temporada regular, pues a pesar de haber decepcionado a sus aficionados al ser eliminado de la Concachampions, el equipo de Efraín Juárez puede presumir que es superior a Chivas, Cruz Azul y América en una estadística que puede ser crucial al final del torneo.

Y es que, a pesar de la humillación sufrida a manos del San Diego de la MLS, Pumas es uno de los pocos equipos que se mantienen invictos en este inicio de temporada en la Liga BBVA MX. Aunado a ello, cuenta con una estadística que lo hace superior a Cruz Azul, América y Chivas, tres de los candidatos al título.

¿En qué estadística Pumas supera a Cruz Azul, Chivas y América?

Después de seis juegos disputados, los Pumas de la UNAM se ubican en el tercer lugar de la tabla general (por debajo de Chivas y Cruz Azul) después de sumar 12 unidades producto de tres triunfos y tres empates, por lo que se mantienen invictos junto al Rebaño Sagrado y los Diablos Rojos.

Sin embargo, un punto a tener en cuenta que los coloca por encima de estos tres equipos es el apartado de goles a favor, pues en seis encuentros el cuadro del Pedregal registra 12 dianas; es decir, un promedio de dos tantos a favor en cada compromiso del Clausura 2026 al momento.

Para dar un poco de contexto, Chivas y Cruz Azul, los líderes de la temporada, suman 11 goles cada uno, mientras que América tiene solamente 3 tantos en seis duelos. Por tal motivo, Efraín Juárez ha logrado confeccionar un cuadro que, además de efectivo, es poderoso de tres cuartos del campo en adelante.

¿Cuáles son los siguientes duelos de Pumas en la Liga BBVA MX?

El siguiente juego de Pumas será este domingo, cuando reciba a Rayados de Monterrey en CU dentro de la Jornada 7 del Clausura 2026. Posteriormente los universitarios viajarán a la frontera para medirse a Tijuana, mientras que en la Jornada 9 recibirán a los Diablos Rojos del Toluca.