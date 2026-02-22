Pumas 1-0 Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Los Pumas de la UNAM recibirán a los Rayados de Monterrey en un duelo entre dos de equipos que actualmente están en puestos de liguilla en el presente Torneo Clausura 2026. El equipo del Pedregal llega con 12 unidades y como uno de los dos equipos invictos tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc entre Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara. Por otro lado, La Pandilla buscará las tres unidades y de paso darle la primera derrota en el certamen a los pupilos de Efraín Juárez.

