¡Cuidado San Diego FC! Pumas ya logró HAZAÑAS IMPOSIBLES… y CU vuelve a creer en la REMONTADA

El equipo de Pumas de la Liga MX vuelve a encontrarse frente a uno de esos escenarios que definen identidades. Tras el 4-1 sufrido ante San Diego FC en la ida , el conjunto universitario llega al partido de vuelta con la obligación de firmar una noche perfecta en el Estadio Olímpico Universitario. Para muchos, la eliminatoria parece sentenciada; para los auriazules, es apenas otro capítulo más de una historia construida a base de remontadas, carácter y orgullo.

El equipo dirigido por Efraín Juárez sabe que necesita ganar por al menos tres goles y mantener su arco en cero para avanzar de forma directa en la Concacaf Champions Cup. El reto es enorme, pero no desconocido. Ciudad Universitaria ha sido, a lo largo de los años, el escenario donde Pumas ha transformado la desesperanza en euforia y los marcadores adversos en gestas memorables.

¿Por qué Pumas cree en otra noche histórica en Ciudad Universitaria?

Porque los antecedentes pesan. En el Guard1anes 2020, Pumas parecía eliminado tras caer 4-0 ante Cruz Azul en la ida. Sin público y contra todo pronóstico, igualó la serie en CU y avanzó a la final con un gol agónico. Antes, en el Clausura 2009, revirtió un 2-0 ante Tecos para ganar 3-0 en casa y encaminarse al título.

También está el recuerdo del Clausura 2011, cuando superó a Monterrey tras perder 3-1 en la ida, o la inolvidable final del Apertura 2015, donde levantó un 3-0 ante Tigres para forzar tiempos extra. Aunque aquel título se escapó en penales, la reacción quedó marcada como símbolo del ADN universitario.

🎙️Esta noche, Efraín Juárez y Pedro Vite hablaron en conferencia de prensa previo al duelo de la Concacaf Champions Cup ante San Diego F.C.



🗣️“Es hacer una remontada importante e histórica, el club está acostumbrado. Hay que ir tranquilos, estamos preparados y con ilusión de… pic.twitter.com/Svfmc0ZmYd — PUMAS (@PumasMX) February 10, 2026

Concacaf Champions Cup: un terreno donde Pumas ya sabe sufrir y reaccionar

En torneos internacionales, Pumas también ha demostrado que no se rinde. En la 2009-2010, cayó 2-0 ante Marathón y respondió con un contundente 6-1 en la vuelta. Más reciente fue la serie ante New England Revolution en 2022: tras perder 3-0 en la ida, igualó el global en CU y avanzó en penales.

Incluso en 2025, los universitarios remontaron ante Cavalry FC para seguir con vida. Son antecedentes que alimentan la esperanza y refuerzan la idea de que, en casa, Pumas es un equipo distinto.

Pumas vs San Diego FC: Horario para Estados Unidos

La nueva prueba será este martes 10 de febrero, cuando Pumas reciba a San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario, en el duelo de vuelta de la Concacaf Champions Cup.

El partido comenzará a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT, con la ilusión intacta de que CU vuelva a ser testigo de otra noche imposible.