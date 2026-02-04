Pumas UNAM perdió contra un equipo nuevo en el futbol: su año de creación provoca hasta vergüenza

Pumas UNAM perdió 4-1 ante San Diego FC en el debut de la Concacaf Champions Cup 2026, en el partido válido por la ida de la primera ronda (16avos de final) disputado en California. Para muchos fue una vergüenza porque se trata de un equipo muy nuevo. Por otro lado, muchos señalan a los culpables de la derrota del Club Universidad Nacional.

La participación de Pumas UNAM en la Concachampions ha comenzado con una goleada en contra , de la peor manera posible. Es que los dirigidos por Efraín Juárez fueron humillados con un contundente 4-1 como visitantes. Algo que ha encendido las alarmas y la vergüenza entre la afición auriazul es la nula historia del rival que los pasó por encima.

Pumas UNAM perdió contra San Diego FC, un rival que “nació ayer”

Dimensionar la derrota puede ser difícil para los aficionados que más tiempo llevan siguiendo a Pumas, puesto que se trata de un equipo con mucha historia mientras que su rival fue fundado en 2023. Mientras la UNAM presume décadas de tradición, San Diego FC es una franquicia que la MLS incorporó el 18 de mayo de 2023.

TE PUEDE INTERESAR:



De hecho, el golpe es más duro si se considera la fecha del enfrentamiento con el que los de California hicieron su debut oficial. Resulta que el primer partido en la historia del San Diego FC no ocurrió sino hasta el 23 de febrero de 2025. Es decir, lleva menos de un año compitiendo profesionalmente y le ganaron a uno de los equipos con más tradición de México.

Es decir, el equipo que goleó a los universitarios tiene apenas un año de competencia profesional en sus registros. Para colmo, el cuadro californiano llegaba al Snapdragon Stadium con dos meses de inactividad, pues su último encuentro oficial había sido el 29 de noviembre de 2025. No obstante, goleó a uno de los “4 grandes” de México.

Los fanáticos de Pumas criticaron al entrenador y a los defensores

Los aficionados criticaron el planteamiento de Efraín Juárez por poner una línea de 5 defensores. Según SofaScore, 3 de los 5 integrantes de la defensa tuvieron una noche pésima: Jesús Rivas (5.4), Antonio Leone (5.5) y Nathan Silva (5.9). Así, Pumas cayó ante un equipo que, literalmente, acaba de llegar al mundo del futbol.

