El Doctor García y la lista de famosos jugadores que han pasado por Chivas y Pumas

Este fin de semana se llevará a cabo un duelo vibrante entre dos de los equipos más importantes del país. La Jornada 12 del torneo Apertura 2025 presentará el partido entre Pumas y Chivas, por lo que es preciso recordar a los jugadores que, así como el Doctor García, tuvieron la oportunidad de defender ambos escudos.

Los Mejores Momentos de Christian Martinoli y el Doctor Luis García

Pumas y Chivas son considerados dos de los cuatro grandes del balompié nacional gracias a su historia, títulos y jugadores que han pasado por dichas instituciones. Y si bien Luis, el Doctor García se formó futbolísticamente en el cuadro del Pedregal, años después también tuvo la oportunidad de jugar en Verde Valle.

¿Qué jugadores, como el Doctor García, estuvieron en Pumas y Chivas?

Francisco Palencia: Paco, además de estar en Chivas y Pumas , puede presumir haber jugado en Cruz Azul. No obstante, se le recuerda en demasía por su paso en Verde Valle y en el Olímpico Universitario, en donde se volvió figura.

Paco, además de estar en , puede presumir haber jugado en Cruz Azul. No obstante, se le recuerda en demasía por su paso en Verde Valle y en el Olímpico Universitario, en donde se volvió figura. Claudio Suárez: Se trata de uno de los hombres más representativos de esta lista dado que debutó y sobresalió en el conjunto del Pedregal, aunque tiempo después mostró una calidad igualmente buena en el Guadalajara.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A ✌🏽 HISTÓRICOS DEL AZUL Y ORO!



“Cabinho” y Juan Francisco Palencia, ambos goleadores y con mucha garra, el Club Universidad Nacional les desea lo mejor en este año que viene.



🥳Un Goya para celebrarlo 👊🏽#DePumasSoy #OhUniversidad

Gonzalo Pineda: Si bien debutó profesionalmente en Pumas , vale decir que la mejor etapa de Gonzo en el futbol mexicano se dio, precisamente, en Chivas . Aquí, no solo se volvió un referente del club, sino también logró algunos títulos en el mismo.

Si bien debutó profesionalmente en , vale decir que la mejor etapa de Gonzo en el futbol mexicano se dio, precisamente, en . Aquí, no solo se volvió un referente del club, sino también logró algunos títulos en el mismo. Israel Castro: Otro jugador que surgió de la cantera de los Pumas y que, tras convertirse en uno de los mejores futbolistas de la época reciente del club, firmó un polémico y llamativo contrato con uno de los rivales más grandes proveniente de la capital del país.

¿En qué lugar de la tabla se encuentran Pumas y Chivas actualmente?

Este partido luce fundamental para ambas escuadras considerando que están peleando por clasificar a la Liguilla a través de la repesca del Apertura 2025. Y es que, mientras el conjunto universitario se ubica en el puesto 10 con 13 unidades, el Guadalajara está en el noveno lugar con 14 puntos.

La playera de #Chivas del campeonato del 2006, muy bonita la verdad.



Quién sabe qué habrá sido de Gonzalo Pineda, gran elemento que dio todo por el club… 😜🔴⚪️👀

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el partido entre Pumas y Chivas?

Se trata, sin duda, de uno de los juegos más llamativos de este fin de semana, Pumas y Chivas cerrarán la Jornada 12 del Apertura 2025 cuando se midan este domingo 5 de octubre en punto de las 19:00 horas dentro de la cancha del Olímpico Universitario. ¿Quién de los dos se llevará el triunfo?

