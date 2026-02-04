Lo ÚNICO que mantiene en pausa el fichaje de Joao Pedro con Cruz Azul

El mercado entra en días decisivos y Cruz Azul lo sabe: necesita un delantero ya con urgencia. Con Gabriel Fernández suspendido y el calendario apretando, el nombre de Joao Pedro pasó de ser opción interesante a prioridad absoluta.

Hoy, la operación está viva.

Te puede interesar: El once confirmado: así sale Cruz Azul en Canadá para la Concacaf Champions Cup

¡GOL de Joao Pedro que lo pone a 70 min de ser campeón de goleo! | Tigres 0 - 1 San Luis | Jornada 17 | Liga MX

Lo único que falta para que se cierre la operación

En el entorno celeste hay algo claro: Joao Pedro quiere jugar en Cruz Azul. Las condiciones personales están acordadas y el futbolista ya dio luz verde al movimiento. El delantero entiende el momento del club, el contexto deportivo y el rol que tendría desde el primer día.

El freno no está del lado del jugador. Tampoco en La Noria. El único punto que mantiene todo en pausa está en el Atlético de San Luis.

La postura del club potosino es firme: si Joao Pedro sale, será pagando completa su cláusula, fijada en 5 millones de dólares. Sin plazos largos, sin fórmulas creativas.

Cruz Azul, por su parte, intenta otra vía. La directiva busca flexibilizar el pago, dividirlo en parcialidades y cerrar la operación sin comprometer el flujo inmediato del club. Justo ahí es donde está la traba.

Te puede interesar: El once confirmado: así sale Cruz Azul en Canadá para la Concacaf Champions Cup

El tiempo empieza a jugar sen contra de La Máquina

El plan original de Cruz Azul es claro: integrar al delantero cuanto antes, subirlo al avión y tenerlo disponible para el partido ante Toluca. No como apuesta futura, sino como solución inmediata.

Cada día que pasa sin acuerdo complica ese escenario. El club lo sabe y por eso las conversaciones no se han detenido ni un segundo.

En resumen: si la cláusula se cumple, no habrá manera de retenerlo. Y si no se logra el esquema de pagos que busca Cruz Azul, el club tendrá que decidir si da el paso final y paga todo de una sola vez.